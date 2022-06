Il Paradiso delle signore 7 torna in autunno con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le riprese sono cominciate da un po' di settimane e, a destare sospetti, è stata l'assenza sul set dell'attrice Lara Kormar, che veste i panni di Gloria.

Confermata, invece, la presenza di Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni che, in questi nuovi episodi della soap opera, potrebbe riuscire finalmente a ritrovare l'amore, dopo un periodo di buio dal punto di vista sentimentale.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 7: in autunno le nuove puntate su Rai 1

Nel dettaglio, la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7 è confermata nel palinsesto della rete ammiraglia Rai a partire da metà settembre.

La soap opera andrà in onda come sempre nella fascia del pomeriggio e, in questi giorni i vari attori sono ritornati sul set per girare le prime puntate che andranno in onda durante il periodo autunnale.

I colpi di scena non mancheranno e, a destare particolare preoccupazione tra i fan, è stata l'assenza in scena dell'attrice Lara Komar, che veste i panni di Gloria.

Gloria a rischio addio nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

In tanti, infatti, hanno notato che l'interprete della mamma di Stefania non è ancora rientrata sul set per girare le nuove puntate della soap opera, a differenza di quello che è accaduto con gli altri colleghi che hanno preso già parte alle registrazioni.

Non si esclude che, dopo che Gloria aveva scelto di auto-costituirsi dalla Polizia, denunciandosi per aver aiutato una donna ad abortire diversi anni prima, la donna possa uscire di scena dal cast di questa settima stagione.

Insomma, il rischio è che per questa settima stagione si possa assistere ad un addio di Gloria, dovuto al fatto che la donna potrebbe dover scontare la sua pena in carcere.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Gloria in questi nuovi appuntamenti della settima stagione, i riflettori saranno ben puntati anche sulle vicende di Vittorio Conti.

Vittorio Conti potrebbe ritrovare l'amore ne Il Paradiso 7

Il tenebroso proprietario del Paradiso delle signore, continuerà ad essere uno dei volti di spicco di questa settima stagione.

E, dopo aver affrontato l'ennesimo periodo turbolento dal punto di vista sentimentale, non si esclude che per lui possa arrivare finalmente un po' di serenità e tranquillità.

In queste nuove puntate della soap opera Rai, per Vittorio Conti potrebbe arrivare anche un nuovo amore, in grado di spazzare via definitivamente la sofferenza che ha provato per la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri.

Lo stesso Tersigni, in una recente intervista, ha ammesso di sperare che il suo Vittorio possa finalmente ritrovare una nuova donna al suo fianco e gettarsi a capofitto in una storia d'amore intensa.