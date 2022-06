Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 torneranno in onda da settembre in poi su Rai 1. I fan attendono con trepidazione di scoprire quelli che saranno i colpi di scena, le novità e gli intrighi che prenderanno vita in questo nuovo capitolo, in onda per tutta la durata della stagione tv 2022/2023.

E, uno dei colpi di scena di questa settima stagione, potrebbe avere a che fare con il ritorno di Marta Guarnieri. La moglie di Vittorio Conti, dopo un lungo periodo di assenza, potrebbe rimettere piede in città e fare delle clamorose rivelazioni sul suo stato di salute e sulla sua nuova vita privata.

Il possibile ritorno di Marta nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'addio di Marta Guarnieri dal cast de Il Paradiso delle Signore 7 è stato uno degli eventi che ha particolarmente spiazzato e deluso i numerosissimi fan della soap opera pomeridiana di Rai 1.

In tanti, infatti, si auguravano di continuare a vedere a lungo le vicende della coppia composta da Vittorio e Marta, ma così non è stato.

Prima c'è stata la sbandata della donna nei confronti di Dante Romagnoli, poi ha scelto di lasciare Milano per trasferirsi in America e iniziare un nuovo percorso lavorativo.

Marta ritorna guarita e può avere figli?

Ma, in realtà, questo lungo soggiorno di Marta negli Stati Uniti d'America, potrebbe nascondere anche un altro segreto.

Non si esclude, infatti, che in questi mesi in cui è stata lontana da Milano, Marta possa essersi interessata alle cure per guarire la sua infertilità.

La donna, del resto, nel momento in cui venne a sapere che non avrebbe potuto avere più figli, ammise che non si sarebbe arresa così facilmente e la permanenza in America potrebbe essere stato un buon pretesto anche per entrare in contatto con medici e luminari della scienza, in grado di aiutarla a risolvere il problema.

Ecco perché, in questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, Marta potrebbe ritornare a casa e annunciare di aver risolto il problema dell'infertilità e quindi di poter restare ancora incinta.

Marta potrebbe tornare con un altro fidanzato ne Il Paradiso 7

Ma non è finita qui, perché in tutto questo tempo in cui è stata assente, Marta ha fatto perdere completamente le sue tracce e ha preso le distanze da suo marito Vittorio Conti.

I due non hanno avuto più modo di sentirsi e vedersi, quasi come se avessero messo la parola fine al loro matrimonio.

A tal proposito, quindi, non si esclude che Marta possa aver voltato pagina definitivamente e che in America possa aver incontrato un altro uomo.

Insomma, la figlia di Umberto potrebbe rimettere piede in città con un bel po' di novità che la riguardano, compresa la presenza di un altro fidanzato.