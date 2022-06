Le nuove puntate di settembre de Il Paradiso delle signore 7, potrebbero essere caratterizzate da una crisi tra Marco e Stefania.

La giovane coppia che si è formata nel corso dell'ultima serie e che ha fatto sognare i numerosi fan e spettatori della soap opera, potrebbe ritrovarsi a dover affrontare un momento di forte crisi.

Non si esclude, infatti, che il giovane Marco possa perdere la testa per una delle new entry di questa settima stagione della soap opera, tanto da arrivare a tradire la giovane e dolce Stefania.

Da settembre ripartono le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermatissimo nel palinsesto della rete ammiraglia di settembre.

Le riprese, però, sono cominciate già da un po' di settimane e proprio dal set della soap opera di Rai 1, arrivano i primi retroscena e le prime novità su quello che dovrebbe succedere in questo nuovo capitolo.

A destare particolarmente dei "sospetti" è stato il post Instagram dell'attrice Roberta Fradusco, che potrebbe essere una delle new entry di questa stagione.

Tra Marco e Stefania arriva una terza incomoda ne Il Paradiso 7?

L'attrice ha pubblicato uno scatto dal set de Il Paradiso delle signore e, tra i vari hashtag utilizzati è comparso quello in cui citava il nome di Marco Di Sant'Erasmo, l'affascinante nipote della contessa Adelaide che ha fatto perdere la testa alla figlia di Gloria e Ezio.

Un indizio che non è passato inosservato dato che, in questo modo, l'attrice sembrerebbe che abbia anticipato che si ritroverà ad avere a che fare proprio con il giovane Marco.

Insomma, non si esclude che questa papabile new entry della settima stagione, possa essere una sorta di terza incomoda per la coppia Marco-Stefania, tanto da metterli in crisi.

Stefania scoprirà un tradimento di Marco ne Il Paradiso delle signore 7?

Del resto, prima di approdare a Milano, il giovane Marco Di Sant'Erasmo aveva la nomea di essere un tipo particolarmente "scapestrato" e libertino.

Ecco perché, il sospetto è che Marco possa arrivare a tradire Stefania nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda da settembre in poi e, in questo modo, mettere in discussione il suo legame con la giovane venere.

Cosa succederà a questo punto? Marco si spingerà oltre e metterà già in crisi il suo rapporto sentimentale con Stefania nel corso delle nuove puntate di questa attesissima stagione 2022/2023?

I fan della coppia si augurano di no, al punto che in molti vorrebbero assistere al tanto atteso matrimonio tra i due giovani protagonisti della soap opera, campione di ascolti del primo pomeriggio di Rai 1.