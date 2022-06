Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 troveranno spazio nell'autunno di Rai 1 e non mancano le indiscrezioni su quello che potrebbe accadere nella prossima stagione della soap.

Al centro dell'attenzione torneranno ad esserci le vicende di Vittorio Conti che, dopo un periodo buio dal punto di vista sentimentale, potrebbe finalmente voltare pagina e dedicarsi ad un nuovo amore.

Occhi puntati anche su quelle che saranno le avventure di Gloria: nei nuovi episodi della soap opera la sua presenza potrebbe essere in bilico, e non si esclude che possa uscire di scena per un po'.

Vittorio Conti volta pagina nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Tra le conferme nel cast de Il Paradiso delle signore 7 spicca quella di Alessandro Tersigni, il quale continuerà ad interpretare Vittorio Conti. Ancora una volta, dunque, sarà lui a tenere banco nelle nuove puntate della soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, seguita da una media di oltre due milioni di telespettatori in daytime.

Per Vittorio ci saranno delle novità dal punto di vista lavorativo legate alla gestione del grande magazzino, ma potrebbe esserci anche una svolta importante nella sua vita sentimentale. Sembra, infatti, che dopo un periodo difficile possa ritrovare l'amore.

Vittorio Conti potrebbe trovare un'altra donna ne Il Paradiso 7

Complice la presenza di nuove veneri che entreranno a far parte del cast de Il Paradiso delle signore 7, non si esclude che una di queste possa far breccia nel cuore del ricco imprenditore.

Una nuova donna, quindi, potrebbe far innamorare Vittorio, portandolo così a dimenticare una volta per tutte quanto accaduto con Marta Guarnieri.

La coppia, infatti, si è separata dopo pochi anni di matrimonio.

Cosa ne sarà invece di Gloria nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7? La presenza della mamma di Stefania potrebbe essere a rischio, poiché al termine della passata stagione ha deciso di auto-denunciarsi e di pagare il suo conto con la giustizia per un reato compiuto diversi anni prima.

Gloria potrebbe essere assente nel cast de Il Paradiso delle signore 7

E così nella prima parte della settima stagione de Il Paradiso delle signore Gloria potrebbe essere assente nel cast per scontare la sua pena in carcere.

In suo soccorso, però, potrebbero arrivare l'ex marito Ezio Colombo e sua figlia Stefania, i quali potrebbero mettersi all'opera per cercare di trovare un modo per farla scagionare e permetterle di tornare alla sua vita di sempre.

Intanto, però, da settembre la nuova capo-commessa de Il Paradiso delle signore sarà la giovane Irene, la quale sui social ha postato uno scatto nel quale indossava la divisa che era appartenuta proprio a Gloria.