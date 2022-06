Ron Moss, noto al pubblico italiano per il ruolo di Ridge Forrester nella famosa soap opera americana Beautiful, potrebbe entrare molto presto nel cast de Il Paradiso delle Signore 7. In particolare, secondo le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, riguardo il cast della settima stagione della fiction milanese, l'attore potrebbe entrare in scena con il ruolo di un nuovo personaggio, magari venuto proprio dall'America, per fare affari con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda a partire da settembre, ma al momento non ci sono ancora conferme riguardo i futuri progetti di Moss.

Ron Moss possibile new entry

Le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 sono iniziate lo scorso maggio, presso gli studi televisivi Videa, ma non sarebbe trapelata alcuna voce riguardo la presenza di Ron Moss. Nonostante ciò, secondo alcuni settimanali, l'attore americano potrebbe approdare nel cast della soap opera milanese, anche in "corso d'opera". La notizia della possibile new entry ha fatto il giro dei social in breve tempo, ma non tutti i fan de Il Paradiso delle Signore sono sembrati entusiasti della novità: molti, infatti, hanno criticato severamente la possibile entrata di Moss nel cast. Secondo alcuni telespettatori, l'attore americano non sarebbe "in linea", con le aspettative dei fan della soap opera milanese.

Moss in lista per 'Tale e quale show'

Ron Moss sarebbe in lista anche per un altro progetto italiano: il programma televisivo di Rai 1 "Tale e quale show". L'attore americano, infatti, potrebbe partecipare alla nuova edizione del noto varietà condotto da Carlo Conti, ma anche in questo caso non ci sarebbero ancora conferme ufficiali a riguardo.

Qualora tali progetti dovessero essere ufficializzati, Moss non avrebbe più bisogno di attraversare l'oceano per raggiungere Milano o Roma: dallo scorso febbraio l'attore si è trasferito stabilmente in Italia, in Puglia, precisamente nella sua residenza ufficiale, sita a Fasano.

Ron Moss ha interpretato Ridge Forrester per 25 anni

Ron Moss ha interpretato il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera americana Beautiful per ben 25 anni, dal 1987 al 2012. Insieme all'attore americano, vennero scelti anche gli interpreti di Eric Forrester (John McCook), di Stephanie Forrester (Susan Flannery) e di Brooke Logan (Katherine Kelly Lang). Quest'ultima e Moss detengono il record del maggior numero di puntate, interpretate in una serie televisiva. Per l'attore il ruolo di Ridge Forrester ha segnato in modo clamoroso la sua carriera: essere lo stilista della Forrester Creations, infatti, ha permesso a Ron Moss di diventare famoso in tutto il mondo.