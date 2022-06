L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 ritorna a settembre in tv e, nel cast delle nuove puntate, oltre ai personaggi storici che ormai da anni popolano le trame della soap, potrebbero esserci delle importanti new entry.

Una di queste potrebbe avere a che fare con Ronn Moss, il celebre attore che per anni ha interpretato Ridge nella soap opera Beautiful.

Una notizia che, in queste ore, sta facendo il giro del web anche se i fan della soap non sembrano essere molto entusiasti di questa possibile new entry nel cast della settima serie.

Ronn Moss potrebbe entrare nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, si vocifera con maggiore insistenza che, una delle new entry nel cast de Il Paradiso delle signore 7, potrebbe essere Ronn Moss.

Un volto ben noto al pubblico del genere soap, dato che per svariati anni l'attore ha prestato il volto al celebre Ridge Forrester, protagonista indiscusso di Beautiful in onda prima su Rai 2 e poi stabilmente su Canale 5.

La presenza di Ronn Moss nel cast della settima stagione della soap Rai assicurerebbe quel tocco di internazionalità che non guasterebbe, anche se al momento i fan non sembrano essere particolarmente entusiasti.

I fan de Il Paradiso 7 sbottano per la possibile presenza di Ronn Moss nel cast

La notizia del possibile arrivo di Ronn Moss nel cast de Il Paradiso delle signore 7 ha subito fatto il giro del web e dei social tra i tantissimi appassionati della soap, i quali attendono con trepidazione di vedere in onda le nuove puntate in prima visione assoluta.

Ecco allora che in tanti, sui social, hanno ammesso di sperare che nel caso in cui la notizia dovesse essere vera, possa trattarsi solo di un cameo e non di una partecipazione stabile.

"Mi auguro che la notizia sulla possibile partecipazione di Ridge di Beautiful nel cast della settima stagione non sia vera. Qui non siamo a Mediaset, il pubblico chiede altro", ha sentenziato un telespettatore e fan della soap facendo leva sul fatto che gli appassionati de Il Paradiso non si accontentano facilmente.

'Speriamo di no', sentenziano i fan della soap opera Rai

"Solo un cameo ci può stare, ma speriamo in nessun ruolo principale", ha scritto un altro commentatore e appassionato de Il Paradiso delle signore 7.

"Ma speriamo che non useranno così i soldi messi a disposizione per la soap", ha commentato un altro utente social in merito alla notizia del possibile arrivo di Ronn Moss nel cast.

Insomma, per il momento, sembrerebbe che i fan della soap di Rai 1 non stiano facendo i salti di gioia per questa indiscrezione legata all'ex Ridge di Beautiful. La notizia verrà confermata durante la presentazione dei palinsesti Rai? Lo scopriremo nelle prossime settimane.