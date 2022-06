La settima stagione de Il Paradiso delle Signore aprirà i battenti a settembre su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni autunnali della prossima stagione della soap opera nostrana raccontano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) tornerà a Milano dopo aver trascorso l'estate in Svizzera. In territorio elvetico, l'ex Vicedirettore del Circolo ha studiato economia e finanza allo scopo di ritagliarsi una nuova posizione sociale e, anche grazie alla stessa, riconquistare l'ex fidanzata Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena).

Salvatore Amato (Emanuel Caserio), intanto, si godrà il matrimonio con Anna Imbriani (Giulia Vecchio) almeno finché l'aiuto contabile dell'atelier non riceverà un'inattesa telefonata che la costringerà a partire d'improvviso. Le fresche aspirazioni di Marcello di salire i gradini del ceto sociale potrebbero far sì che lo stesso decida di puntare su nuovi lidi professionali e chieda al socio Salvo di rilevare le sue quote della Caffetteria.

I motivi dietro la rottura sentimentale tra Marcello e Ludovica

Ad avere un impatto devastante, nel corso de Il Paradiso delle Signore 6, nella relazione sentimentale tra Marcello e Ludovica è stato senz'altro il subentro al Circolo di un personaggio del calibro di Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco).

Ex armatore nonché facoltoso vedovo che era rimasto subito ammaliato dal fascino prorompente della bella Brancia.

Com'era lecito attendersi, però, la disponibilità economica di Ferdinando e l'ascendente che lo stesso riusciva ad avere su Ludovica non erano stati affatto graditi da Marcello, il quale si sentiva sminuito al cospetto dell'ex armatore.

La goccia che fece traboccare il vaso era avvenuta quanto Di Torrebruna aveva aiutato economicamente Flavia, madre di Ludovica, per permettere alla donna di pagarsi delle costose cure mediche oltreoceano. In quell'occasione, difatti, Barbieri si era reso conto che non avrebbe potuto fare altrettanto con la signora Brancia e, in preda a delusione e amarezza, aveva troncato la storia d'amore con Ludovica.

Salvatore potrebbe rilevare le quote della Caffetteria di Marcello

Stando alle anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle Signore 7, Marcello sarà un uomo completamente nuovo dopo aver studiato economia e finanza in Svizzera nei mesi estivi. Tale rinnovata versione potrebbe spingere Barbieri ad ampliare i propri orizzonti professionali e, di conseguenza, l'essere socio della Caffetteria gli inizierebbe a star stretto. Ottenendo una posizione sociale di spicco, inoltre, il ragazzo avrebbe anche più chance di riconquistare la sua amata Ludovica.

A tal proposito, Marcello potrebbe chiedere a Salvatore di rilevare le sue quote del bar così da tentare fortuna altrove. Il giovane Amato, fresco di nozze, potrebbe anche accettare tale occasione a condizione che l'amico e socio gli permetta di acquistare tali quote un po' per volta.