Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Cosimo.

Il marito di Gabriella rimetterà piede in città dopo un periodo di assenza, così come spoilerato dal set della soap opera, dove sono attualmente in corso le riprese delle nuove puntate.

Spazio anche ad una promozione per Irene Cipriani mentre la contessa Adelaide deciderà di vendicarsi nei confronti di Umberto Guarnieri.

Irene viene promossa: anticipazioni Il Paradiso 7 di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 di settembre rivelano che ci saranno dei cambiamenti che non passeranno inosservati.

Gloria, dopo aver scelto di auto-costituirsi e di pagare il suo conto in sospeso con la giustizia, non potrà tornare ad essere la capo-commessa del negozio guidato da Vittorio Conti.

Ebbene, a prendere il suo posto ci penserà Irene, che verrà promossa e diventerà la nuova capo-commessa del Paradiso.

A confermarlo è stata l'attrice Francesca Del Fa che, sui social, ha pubblicato uno scatto dal set della settima stagione, indossando proprio l'ambita divisa che fino alla scorsa stagione apparteneva a Gloria.

Il ritorno di Cosimo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Occhi puntati anche su un ritorno in scena che non passerà inosservato. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nelle prime puntate ci sarà il rientro in città di Cosimo Bergamini.

Anche in questo caso, la notizia è stata spoilerata da uno scatto apparso sui social, dove è apparso l'attore Alessandro Cosentino, che presta il volto al marito dell'ex stilista Gabriella.

Al momento, però, non si sa se quello di Cosimo sarà un ritorno stabile oppure se ricomparirà per pochi giorni in città, per motivi di lavoro.

E poi ancora, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Umberto Guarnieri.

Adelaide pronta a vendicarsi di Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Il celebre commendatore, dopo aver scelto di iniziare una nuova storia d'amore con Flora Ravasi, rimetterà piede in città e si ritroverà costretto a dover fare i conti con la vendetta della contessa.

L'astuta Adelaide, infatti, non ha per niente gradito il "colpo basso" di Umberto che ha scelto di iniziare questa relazione con la figlia di Achille Ravasi, ex marito defunto della contessa.

Di conseguenza, in questa settima stagione, Adelaide metterà a segno la sua vendetta e non si farà problemi a colpire e punire anche colui che, fino a poco tempo fa, considerava il suo "braccio destro" nella vita e negli affari.