Mancano diversi mesi prima dell'atteso ritorno de Il Paradiso delle Signore, con la sua settima avventura che si preannuncia ricca di novità e trame succulente. In questo periodo, agli Studi Videa di Roma, gli attori stanno registrando le puntate inedite. Grazie ai social si è avuto modo di scoprire chi farà ancora parte del cast e chi, al contrario, non ci sarà più. Di recente, attraverso un'intervista, si è appresa la notizia che uno dei nuovi personaggi della daily soap non sarà presente ne Il Paradiso delle Signore 7: Nino.

Il seminarista Nino Zaccheo lascia Il Paradiso delle Signore

Partiamo subito segnalando che non ci sarà spazio per Nino Zaccheo nella settima edizione de Il Paradiso delle Signore e a riportare questa notizia è stato l'attore stesso attraverso un'intervista concessa a 'Granelli - la serie'. Il giovane seminarista ha fatto la sua prima apparizione nella quinta stagione di questa daily soap Made in Italy, movimentando la vita della commessa Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella). Nel corso delle ultime due stagioni, Nino ha avuto anche dei dubbi sulla sua scelta di vita. Ad ogni modo la notizia che questo personaggio non ci sarà da settembre, finirà per spiazzare indubbiamente i fan del Paradiso delle Signore.

Luca Grispini grato all'interprete di Dora de Il Paradiso delle Signore

"Ho chiuso con Il Paradiso delle Signore" ha ammesso colui che presta il volto al giovane Nino che, senza troppi giri di parole, ha aggiunto di aver vissuto una bella esperienza. Un'esperienza che, sin dall'inizio, non sarebbe dovuta durare oltre una stagione.

Infatti, come ha ribadito l'attore Luca Grispini all'interno di questa intervista, con gli sceneggiatori si era stabilito sin dall'inizio che il suo personaggio avrebbe fatto un solo anno, senza tirarla avanti per le lunghe. Del resto a Grispini non piace affezionarsi troppo a un personaggio. A questo punto la domanda sorge spontanea: come reagirà la venere Dora quando apprenderà dell'addio del suo amato Nino?

Anche Luca Grispini sperava in una love story tra Nino e Dora

Sin dal primo incontro, Dora è rimasta colpita dal bel Nino ma a quei tempi ignorava che lui fosse allievo di un seminario ecclesiastico. Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Dora avrà a che fare con questa triste conclusione della sua infatuazione. A proposito dell'attrice che interpreta la venere Vianello, Luca ha speso qualche parola gentile nei suoi confronti definendola 'fantastica'. Grispini si è detto grato alla collega per averlo aiutato ad entrare subito nell'atmosfera della daily soap. Anche l'attore sperava in un lieto fine tra il suo personaggio e Dora. A settembre si potrebbe tornare a parlare di Nino, spiegando il motivo della sua assenza. A tal proposito non è da escludere che il ragazzo possa aver preso i voti, lasciandosi alle spalle i suoi sentimenti.