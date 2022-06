Al via le riprese de Il Paradiso delle signore 7 e, in queste ore, è riapparsa a Roma anche l'attrice di Marta Guarnieri.

Trattasi della bravissima Gloria Radulescu, uno dei volti più amati di sempre dagli spettatori della seguitissima soap opera pomeridiana, protagonista con la sua Marta della tormentata e appassionante storia d'amore con Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni.

La presenza dell'attrice di Marta a Roma, nei giorni in cui sono ripartite le nuove riprese della settima serie, fanno sperare i fan in merito ad un suo rientro in scena.

Le prime nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato a partire dal prossimo settembre 2022. La soap opera tornerà a presidiare la fascia del primo pomeriggio, dalle 15.55 alle 16.45 circa, con nuovi episodi inediti.

I colpi di scena non mancheranno e, in queste ore, sono trapelate già le prime anticipazioni su quello che succederà durante i primi episodi.

Spazio in primis al ritorno di Quinto Reggiani, il personaggio interpretato da Cristiano Caccamo, che era stato dato per morto. A quanto pare, però, questa non è la realtà dei fatti dato che l'ex marito di Anna Imbriani sarà pronto a rimettere piede all'interno del grande magazzino.

L'attrice di Marta Guarnieri de Il Paradiso delle signore riappare a Roma

Ma, in queste ultime ore, a destare l'attenzione dei tantissimi fan della soap, ci ha pensato anche l'attrice Gloria Radulescu, che per diverse stagioni ha vestito i panni dell'amatissima Marta Guarnieri, moglie di Vittorio Conti e figlia del commendatore Umberto.

Marta è assente dall'inizio della sesta stagione, quando in seguito ad una crisi matrimoniale con Vittorio, scelse di abbandonare per un po' di tempo Milano e trasferirsi in America, dove intraprese un nuovo percorso di vita professionale.

Da quel momento in poi, però, di Marta si sono perse le tracce: la donna è sparita dai radar e non si è fatta più viva con suo marito.

I fan della soap sperano nel ritorno di Marta Guarnieri

Un'assenza che i fan non hanno mai digerito, al punto che in moltissimi ancora oggi sperano nel suo ritorno in scena nel corso della settima stagione.

Ad alimentare questa speranza, ci ha pensato la stessa Gloria che sui social, proprio in questi giorni, ha postato degli scatti che attestano il suo rientro a Roma (dopo che si era trasferita a Malta per stare insieme al suo compagno).

L'attrice è rientrata nella Capitale per festeggiare le nozze della sua collega Neva Leoni, che interpreta Tina Amato nella soap opera Rai.

Tuttavia, il rientro a Roma dell'attrice di Marta Guarnieri, fa ben sperare in vista di un possibile passaggio in scena nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7.