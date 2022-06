Gli attori de Il Paradiso delle Signore sono sul set per girare le nuove puntate che andranno in onda a settembre, dopo la pausa estiva. Negli studi è tornato anche Roberto Farnesi, che è tornato a vestire i panni di Umberto dopo essersi concesso una meritata vacanza con la sua famiglia e l'adorata nuova arrivata, la sua prima figlia. Di recente, è apparso anche Marcello, vestito di tutto punto, con un look al quale i telespettatori non sono abituati.

Sul set ci sono anche Vanessa Gravina (Adelaide) e Francesca Del Fa (Irene), pronte a dar vita alle nuove trame.

Irene sarà la nuova capo commessa del grande magazzino, come dimostra una sua foto con l'abito provvisto di colletto. Con tutta probabilità sostituirà Gloria, alle prese con la giustizia dopo la sua deposizione spontanea.

Il Paradiso delle Signore, le prime anticipazioni delle puntate di settembre

Nei nuovi episodi di andranno in onda su Rai 1 a settembre, sarà interessante vedere come se la caverà la bella Moreau. Dal momento che ha confessato tutto, il suo certificato di morte è carta straccia.

E così, negli episodi inediti Il Paradiso delle Signore Gloria ed Ezio sono marito e moglie, con Veronica in una posizione alquanto scomoda: Farà la parte dell'amante oppure chiederà al compagno di divorziare per riprendere il posto che le spetta?

Le prime anticipazioni della soap svelano che Quinto non è morto e che tornerà a Milano con un obiettivo ben preciso. Anna dovrò rivedere il suo ex e non sarà facile tenere sotto controllo la situazione, ora che è sposata con Salvo e ha costruito una famiglia anche con la piccola Irene dopo tante difficoltà.

Salvatore e Anna in crisi nei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore 7

Che cosa vorrà Reggiani? Non si esclude che negli episodi de Il Paradiso delle Signore, Quinto voglia portare via Irene da Salvatore e Anna. Del resto, aveva combattuto con tutte le sue forze per salvare la piccola dalle mire di Massimo, che ne aveva ottenuto la custodia.

Ma non sarà solo questo ciò che dovrà affrontare la bella Imbriani. Secondo le anticipazioni, Salvatore verrà a sapere la verità sulla paternità di Irene, figlia di Massimo e non di Quinto: sarà Reggiani a metterlo al corrente di questo retroscena?

Fatto sta che Salvo non la prenderà affatto bene e sarà molto arrabbiato con Anna per avergli nascosto una verità così importante. Per la coppia si aprirà un momento di crisi non facile da superare e, a complicare le cose, sarà certamente la presenza di Quinto. Resta poi da capire come gli autori giustificheranno l'uscita di scena e l'improvviso rientro di Reggiani. Una storia ancora tutta da scrivere, che riprenderà con i nuovi episodi dopo l'estate.