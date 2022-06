Il Paradiso delle signore 7 torna in tv da metà settembre ed emergono nuovi retroscena su quelle che potrebbero essere le new entry di questa stagione.

Una di queste potrebbe portare il nome di Ronn Moss, ben noto al pubblico italiano per la sua partecipazione ventennale alla soap opera Beautiful, dove ha interpretato i panni dell'affascinante Ridge.

Dopo l'addio alla soap a stelle e strisce, Ronn potrebbe debuttare come guest-star della soap italiana in onda nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Retroscena cast Il Paradiso delle signore 7: in lizza Ronn Moss

Nel dettaglio, stando ai retroscena che trapelano sul nuovo cast de Il Paradiso delle signore 7, una delle new entry della prossima stagione potrebbe essere proprio Ronn Moss.

Il celebre Ridge di Beautiful potrebbe entrare a far parte "in corso d'opera" del cast di questa settima attesissima stagione della soap opera pomeridiana che, lo scorso anno, ha chiuso con una media di oltre due milioni di fedelissimi spettatori al giorno e picchi del 22% di share in daytime.

L'attore potrebbe ottenere la parte di qualche nuovo personaggio americano, che magari arriva a Milano per fare affari con i proprietari del celebre Paradiso delle signore.

Da Beautiful a Il Paradiso delle signore 7: ecco cosa potrebbe fare Ronn Moss

Del resto non sarebbe la prima volta che si assisterebbe a delle incursioni americane nel cast della soap opera pomeridiana di Rai 1.

In questi anni, ad esempio, il pubblico ha avuto modo di assistere all'arrivo di Dante Romagnoli proprio dagli Stati Uniti d'America oppure la bella Marta Guarnieri, ormai ex moglie di Vittorio Conti, ha scelto di trasferirsi nella "grande Mela" per portare avanti i suoi obiettivi lavorativi.

Insomma la presenza di Ronn Moss si sposerebbe alla perfezione con le novità de Il Paradiso delle Signore 7, ormai diventata uno dei punti di riferimento della programmazione televisiva Rai.

Proseguono le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 7

Quello con Il Paradiso 7 potrebbe non essere l'unico impegno della prossima stagione tv per Ronn Moss, il quale sarebbe in lizza anche per prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show, il fortunato varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

In attesa di scoprire se questi nuovi progetti andranno in porto oppure no, proseguono a ritmo serrato le nuove riprese della settima stagione della soap pomeridiana.

Gli attori, da diverse settimane, sono ritornati sul set e saranno impegnati per buona parte della stagione estiva, così da poter assicurare già un cospicuo numero di puntate da trasmettere in tv a partire da settembre 2022.