Quando inizia Il Paradiso delle signore 7 e chi c'è nel nuovo cast? Sono queste le domande che si fanno i tantissimi fan e spettatori della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, confermata nel palinsesto della stagione televisiva 2022/2023.

Dopo il lungo stop dovuto alla pausa estiva, la soap opera del primo pomeriggio ritornerà in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Rai e i colpi di scena non mancheranno.

Ci sarà spazio, ad esempio, per il ritorno di Cosimo Bergamini, interpretato dall'attore Alessandro Cosentini, che tornerà sul set dopo un periodo di assenza.

Quando inizia Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che la soap tornerà in onda da settembre in poi su Rai 1, prendendo nuovamente il posto di Sei Sorelle.

La soap spagnola che ha debuttato questa estate sarà "sacrificata" dal palinsesto del prossimo autunno, per lasciare spazio alla "soap titolare" con protagonisti Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni, Emanuel Caserio e Roberto Farnesi.

Ma quando debutterà la settima stagione della soap? Al momento, stando a quanto apprende Blasting News, la data della prima puntata sarebbe quella di lunedì 12 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:40 circa.

La messa in onda della nuova serie è confermata per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023.

Chi c'è nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Occhi puntati anche su quelle che saranno le novità legate al cast di questa settima stagione. Le anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, in questo nuovo capitolo della soap, ci sarà spazio per il ritorno in scena di un personaggio assente da un po' di tempo.

Trattasi di Cosimo Bergamini, marito di Gabriella, che rimetterà piede in città come testimoniato dagli scatti apparsi sui social in questi giorni, dove è ricomparso l'attore Alessandro Cosentino.

Al momento, però, non è chiaro se ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Gabriella oppure se Cosimo tornerà da solo.

Il ritorno della venere Paola: anticipazioni Il Paradiso 7

E poi ancora, le anticipazioni sul cast della settima stagione rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno della venere Paola.

Dopo un periodo di assenza, dovuto alla maternità, la giovane venere ricomparirà nel cast della soap opera, pronta a riprendere in mano le redini del suo lavoro al Paradiso delle signore.

Confermata, invece, la presenza di Umberto Guarnieri: il commendatore sarà ancora una volta uno dei protagonisti della soap opera, pronto a ricominciare da zero dopo aver scelto di vivere la sua storia d'amore con Flora Ravasi.