Le riprese de Il Paradiso delle Signore sono entrate nel vivo e c’è grande attesa per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1. Nella giornata di lunedì 30 maggio è stato fatto il primo ciak della settima stagione e Alessandro Tersigni, che interpreta Conti, nella mattinata dell’8 giugno ha rivelato alcuni dettagli sulle nuove puntate. In particolar modo l’attore di Vittorio ha spiegato che il suo look e le location saranno diverse, rispetto alle precedenti edizioni.

Il Paradiso delle signore: Alessandro Tersigni anticipa cambiamenti al look di Vittorio Conti

Alessandro Tersigni interpreta il ruolo di Vittorio Conti fin dalla prima puntata de Il Paradiso delle signore. L’ex pubblicitario del negozio di moda ha ricoperto il ruolo di direttore dell’atelier a partire dalla terza stagione della fiction di Rai 1. Durante i numerosi episodi andati in onda sul piccolo schermo, il look e lo stile del cognato di Beatrice non sono cambiati. Nella giornata di mercoledì 8 giugno, però, l’attore romano ha rivelato ai fan della soap opera che, nelle puntate che verranno trasmesse in televisione dopo la pausa estiva, Vittorio cambierà look.

Il Paradiso delle signore 7: il nuovo look di Vittorio Conti

L’interprete di Conti si è mostrato con un completo elegante, senza la sua solita camicia bianca e durante le riprese della mattina dell’8 giugno indossava una camicia scura con un gilet grigio e una cravatta marrone. Come mai il direttore de Il Paradiso delle signore cambierà look?

L’entrata in scena di Adelaide come comproprietaria del negozio di moda milanese porterà novità nella vita lavorativa di Vittorio? Al momento è presto per fare supposizioni su quello che potrebbe accadere nella settima stagione.

Il Paradiso delle signore 7, nuove location per il set: le parole dell'attore di Vittorio Conti

Alessandro Tersigni, oltre ad avere parlato delle modifiche al look del suo personaggio, ha fornito altre anticipazioni su quanto accadrà nei nuovi episodi.

L’interprete di Vittorio Conti ha rivelato: "Signori, Vittorio Conti, attenzione, è tornato. State attenti, perché quest’anno ne vedrete delle belle. Anche il look è cambiato, gli studi sono cambiati, le location sono cambiate, i personaggi sono cambiati". Cosa avrà voluto dire l’attore romano con queste parole? Che cambiamenti si prospettano nelle nuove puntate della fiction di Rai 1? Al momento molti degli attori presenti nella sesta stagione sono stati confermati e sono tornati sul set. Non resta che attendere ulteriori informazioni su quanto accadrà nei prossimi episodi.