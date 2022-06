Lory Del Santo ha recentemente rilasciato un'intervista al portale Biccy. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha rivelato un retroscena legato all'astio con Nicolas Vaporidis. Secondo la showgirl, l'attore romano avrebbe iniziato ad avercela con lei dopo una tempesta avvenuta in Honduras e da quel momento Nicolas avrebbe iniziato a portare avanti una campagna d'odio contro di lei.

La versione dell'ex naufraga

Pochi giorni dopo lo sbarco dei naufraghi in Honduras, i concorrenti dell'Isola 16 hanno dovuto fare i conti con il maltempo. Di conseguenza, la produzione ha deciso di portare i partecipanti del Reality Show in una struttura di legno in attesa che la pioggia cessasse.

Stando a quanto riferito da Del Santo, all'interno della struttura i naufraghi avrebbero trovato un pacchetto di cracker. Di comune accordo i concorrenti avrebbero spezzato il biscotto e in bagno l'avrebbero mangiato. In un primo momento, Lory si sarebbe rifiutata per essere corretta nei confronti della produzione ma il suo compagno Marco l'avrebbe invitata a seguire il gruppo per non passare per l'asociale di turno.

In un secondo momento, la showgirl parlando con Laura Maddaloni sarebbe venuta a conoscenza che Nicolas Vaporidis era stato l'unico a non accettare la sua porzione di cracker.

Lo sfogo di Lory

Nell'intervista Lory Del Santo ha spiegato di aver tranquillizzato Nicolas, sul fatto che l'episodio non sarebbe mai uscito fuori quindi avrebbe potuto mangiare anche lui la sua razione di cracker.

Secondo la versione della showgirl, però, Nicolas avrebbe frainteso il suo discorso: "Da qui lui ha iniziato una campagna d'odio contro di me e ha detto a tutti che io sparlavo delle persone".

L'ex naufraga ha sostenuto che arrivata in Honduras, anche Guendalina Tavassi sapeva la storia dei cracker tanto da lanciare frecciatine.

Blind e Roberta Morise invece, avrebbero cominciato a prendere di mira la showgirl da un giorno all'altro. La 63enne ha parlato anche di uno screzio avvenuto in Palapa con Vaporidis: "Mi ha più volte urlato: dillo, dillo. Voleva che raccontassi la storia dei cracker...".

Secondo Del Santo, l'intento dell'attore romano era quello di uscire bene agli occhi dei telespettatori per non avere infranto il regolarmente dell'Isola 16.

La diretta interessata ha precisato che prima dello screzio, nutriva una certa stima nei confronti di Nicolas Vaporidis. Nonostante alcuni avessero fatto accordi per le nomination, lei e il compagno Marco Cucolo non avrebbero mai seguito il gruppo. Tuttavia, Del Santo ha ammesso di esserci rimasta male per l'atteggiamento di Nicolas nei suoi confronti: "Ha stravolto tutte le mie parole per farmi passare male".