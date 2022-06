Lo scorso lunedì 20 giugno, Edoardo Tavassi ha abbandonato l'Isola dei Famosi per l'infortunio al ginocchio. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, la sorella Guendalina Tavassi ha ammesso di esserci rimasta molto male per l'abbandano del congiunto. Dopo aver sentito telefonicamente l'ex naufrago, la 36enne romana ha precisato che Edoardo sarebbe rimasto in gioco se glielo avessero permesso.

Che cos'è accaduto a Edoardo?

Durante una delle ultime "prova ricompensa" Edoardo Tavassi ha sbattuto il ginocchio contro gli scogli e si è infortunato. In principio, sembrava una cosa da niente.

In seguito ad alcuni accertamenti medici, è venuto fuori che il 37enne romano si è rotto i legamenti e una volta rientrato in Italia dovrà subire un'operazione.

Di conseguenza, il concorrente è stato costretto ad abbandonare il Reality Show a soli sei giorni dalla finale.

La reazione della sorella

In un'intervista Guendalina Tavassi ha spiegato perché ha deciso di non essere in collegamento con l'Isola dei Famosi, durante la semifinale. La diretta interessata ha confidato di essere venuta a conoscenza pochi minuti prima che il fratello avrebbe dovuto abbandonare il programma. Dunque, l'ex concorrente non se l'è sentita di sentire i tributi al congiunto visto che per lei Edoardo era il vincitore dell'Isola 16.

Con un velo di polemica la diretta interessata ha ribadito che nessuno si sarebbe ritirato dal gioco sei giorni prima della finale dopo tre mesi trascorsi in Honduras: "Sicuramente sarebbe stato rischioso, ma un escamotage si poteva trovare". Guendalina ha ammesso che avrebbe voluto vedere il fratello anche sdraiato su una stuoia per l'intera settimana: il punto non era vincere o meno il reality show, ma essere presente alla finale.

Successivamente la 36enne ha aggiunto: "Edoardo sarebbe rimasto se gliene avessero dato la possibilità". A tal proposito l'ex concorrente ha fatto notare che per tornare in Italia dall'Honduras ci sono vari scali e ci vuole un viaggio di tre giorni. Dunque, poteva benissimo rimanere fino alla finale.

Guendalina si dissocia dalle parole della madre

Subito dopo il ritiro di Edoardo Tavassi, la mamma Emanuela Fuin sui social ha spiegato che il figlio è stato "obbligato" a lasciare l'Isola dei Famosi.

Incalzata dal giornalista, Guendalina Tavassi si è dissociata dalle dichiarazioni della mamma: "C'è un referto medico che noi non abbiamo visto". La diretta interessata ha sostenuto che probabilmente i dottori hanno ritenuto la situazione piuttosto grave. Al tempo stesso, però, la 36enne ha rivelato che Edoardo poteva firmare un foglio sotto la sua responsabilità per rimanere in Honduras come accaduto lo scorso anno con Paul Gascoigne.