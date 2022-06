L'atteggiamento di Mercedesz Henger è finito sotto accusa all'Isola dei Famosi. In sua assenza, Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis hanno sollevato dubbi sull'interesse della 27enne nei confronti di Edoardo Tavassi. Secondo Maria Laura, la sua amica si sarebbe avvicinata al fratello di Guendalina Tavassi solo ed esclusivamente per visibilità.

Che cos'è accaduto?

Mercedesz Henger ha avuto una discussione con Edoardo Tavassi. Nello specifico, la concorrente ha rivelato di esserci rimasta male che il compagno d'avventura non si sia interessato a lei dopo un piccolo incidente sugli scogli.

Da lì è nata una discussione tra i due naufraghi. Il concorrente romano ha insinuato che Mercedesz sia interessata a lui solo per visibilità. A tal proposito il diretto interessato ha fatto notare che la figlia di Eva Henger ha avuto un cambio atteggiamento solamente perché si trova in nomination: "Fai la vittima davanti alle telecamere".

Dal canto suo, la 27enne ha ribadito di non essere interessata alla vittoria dell'Isola dei Famosi. Al contrario, quello interessato al Reality Show sarebbe solamente Edoardo.

Il commento di De Vitis

A causa di un infortunio Edoardo Tavassi è stato costretto ad andare in infermeria. Mentre il 37enne romano saliva sulla barca e piangeva dal dolore al ginocchio, Mercedesz Henger ha deciso di accompagnarlo.

In assenza di Mercedesz, Estefania e Maria Laura hanno espresso un commento su quanto accaduto. In particolare, De Vitis ha confidato di non credere all'interesse di Mercedesz verso Edoardo: "È salita in barca abbracciandolo, dopo che stamattina si sono scannati". A detta della giovane, preoccuparsi della salute di una persona è sacrosanto ma avvinghiarsi dopo una discussione piuttosto accesa desta sospetti: "Mi è sembrato un po' troppo".

Secondo la 24enne, neanche Edoardo Tavassi in quel momento avrebbe voluto al suo fianco la figlia di Eva Henger.

'Imbarazzanti'

A fare eco al commento di Maria Laura De Vitis, ci ha pensato Estefania Bernal: "Io ho visto le immagini ed erano imbarazzanti". A detta della modella sudamericana, Mercedesz non avrebbe avuto un atteggiamento coerente.

Pochi istanti prima ha criticato Edoardo di non voler più aspettare le sue tempestiche per avere una relazione, ma poco dopo era abbracciata a lui per seguirlo in infermeria.

L'ex compagna di Paolo Brosio ha rincarato la dose e ha rivelato di essersi sentita presa in giro dall'amica. La diretta interessata ha spiegato di aver detto a Mercedesz che per avere credibilità deve rapportarsi con il compagno d'avventura lontano dai riflettori: "Deve farlo senza telecamere, ma ha fatto l'opposto".