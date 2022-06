Lunedì 13 giugno, su Canale 5, è andata in onda la 23esima puntata dell'Isola dei Famosi. Tra gli ospiti in studio, dopo essere stata eliminata dal Reality Show, è arrivata Lory Del Santo. Incalzata dalla conduttrice Ilary Blasi, l'ex naufraga ha fatto chiarezza sulla polemica social che l'ha coinvolta la scorsa settimana. La showgirl ha precisato di non essersi mai elogiata da sola.

Che cos'era accaduto?

Dopo l'eliminazione della showgirl, sul profilo Instagram di Lory Del Santo era comparso un messaggio contro alcuni ex compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi.

Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse stato che, nei successivi commenti, sono apparsi numerosi elogi all'ex naufraga pubblicati sul suo stesso profilo.

Tra i vari commenti è apparso anche un insulto alla conduttrice del reality show e offese a Vladimir Luxuria - è stata chiamata al maschile - e Nicola Savino. Infine, è stato accusato anche il fidanzato Marco Cucolo per non aver difeso Del Santo dagli attacchi degli altri concorrenti.

L'ex naufraga rompe il silenzio

Nella 23esima puntata dell'Isola dei Famosi, l'ex concorrente ha avuto la possibilità di chiarire l'accaduto. Senza peli sulla lingua, Ilary Blasi ha chiesto se sia stata lei o meno ad elogiarsi da sola.

Ovviamente, Lory Del Santo ha risposto in modo negativo: "Ero inconsapevole di tutto".

La diretta interessata ha spiegato che si trovava in viaggio dall'Honduras per tornare in Italia quando è "scoppiata la bomba". L'ex naufraga ha confidato di essere stata messa al corrente di essere finita in tendenza sui social perché si scriveva complimenti da sola: "Non è così". La 63enne ha rivelato che il suo account social è gestito da un'amica non molto tecnologica: "Ha fatto così perché convinta che si vedesse anche il nome e cognome del mittente".

In merito alle offese contro Luxuria, Lory Del Santo ha fatto mea culpa: "Mi dissocio da alcuni commenti che non sono stati corretti e non vanno bene".

La reazione di Luxuria

Vladimir Luxuria non ha esitato a porre fine alla polemica con l'ex naufraga. L'opinionista dell'Isola dei Famosi ha ammesso che, conoscendo la showgirl personalmente, non ha mai creduto che fosse stata lei a scrivere determinate offese nei suoi confronti.

Tuttavia, la diretta interessata ha invitato l'ex concorrente del reality show di affidarsi ad una persona più esperta per gestire i suoi canali social.

Poco dopo l'accaduto, lo staff della showgirl aveva subito spiegato che non era stata Del Santo a pubblicare elogi a sé stessa ma si trattava di messaggi ricevuti in direct. Purtroppo, però, chi ha gestito l'account ha sbagliato la modalità.