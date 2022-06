Edoardo Tavassi ha rifilato un due di picche a Mercedesz Henger. In un'intervista rilasciata a The Pipol Tv, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha spiegato di non essere minimamente interessato ad approfondire la conoscenza con l'ex compagna d'avventura. Secondo il fratello di Guendalina Tavassi, Mercedesz non è mai stata sincera nei suoi confronti all'interno del Reality Show.

Le parole dell'ex concorrente

Edoardo Tavassi ha conquistato i telespettatori dell'Isola dei Famosi con la sua simpatia e spontaneità. Ma non solo, in Honduras alcune concorrenti non hanno saputo resistere al fascino del 37enne romano.

In un'intervista rilasciata al portale di Gabriele Parpiglia, l'ex concorrente ha fatto chiarezza sul rapporto con Mercedesz Henger lontano dai riflettori. A quanto pare il fratello di Guendalina Tavassi sembra intenzionato a non approfondire la conoscenza con l'ex compagna d'avventura: "Mercedesz ha giocato molto". Stando al punto di vista di Edoardo, la figlia di Eva Henger lontano dalle telecamere in Honduras era comprensiva mentre davanti ai cameraman diventava un'altra persona: "Si trasformava in vittima per catturare l'attenzione del pubblico". A tal proposito il diretto interessato ha riferito di non aver mai gradito la presenza di persone false nella sua vita.

Al contrario, Edoardo Tavassi porterebbe volentieri a cena fuori Estefania Bernal.

Secondo il 37enne, la modella sudamericana si è sempre mostrata senza maschere.

Il retroscena sull'infortunio

Durante la finale dell'Isola dei Famosi, i telespettatori hanno sollevato dubbi sul reale infortunio di Edoardo Tavassi. Nell'intervista il diretto interessato ha confidato che la produzione ha tagliato la scena in cui gli è stato detto di dover abbandonare il gioco.

Il 37enne ha sostenuto che oggi il dolore è diventato un semplice fastidio. Edoardo era convinto che potesse proseguire il reality show fino alla finale, ma il referto parlava chiaro: "Il pubblico non ha visto la mia reazione. In televisione certe scene è sempre meglio evitare di mandarle in onda". Fosse stato per lui, non avrebbe mai lasciato il gioco ad una settimana dalla finale.

Chi non vuole più vedere Edoardo dopo il reality show?

Tra gli ex compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi rivedrà sicuramente Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Al contrario, il fratello di Guendalina Tavassi non vuole più sentir parlare di Jeremias Rodriguez e di suo padre Gustavo. Per il 37enne, padre e figlio hanno dimostrato di essere delle persone false.

Infine, l'ex concorrente ha elogiato Ilary Blasi: "Lei è la donna della mia vita, la migliore di tutte".