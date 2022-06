Nelle ultime settimane si è parlato spesso di un presunto flirt tra Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal. La donna, che ha avuto una particolare relazione con Roger Balduino, sembra aver provato un interesse per il fratello di Guendalina, ma le sue risposte sono sempre state molto ambigue. A fare maggiore chiarezza, in modo estremamente ironico, è stato proprio Edoardo, che ha lanciato una bella frecciata alla modella, durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 27 giugno 2022.

Estefania tra Roger ed Edoardo

Tra Estefania Bernal ed Edoardo Tavassi è scoccata la scintilla?

Una risposta chiara non è ancora arrivata, ma sicuramente Tavassi non ha messo da parte la voglia di provocare la ex naufraga che, secondo lui, non starebbe dicendo tutta al verità. Estefania ha avuto una storia un po' strana con Roger Balduino sull'Isola dei Famosi. In studio, durante la finalissima, ha parlato del loro rapporto, sottolineando che vuole molto bene al ragazzo, che ha conosciuto poco prima di partecipare al reality. Le è piaciuto subito, ma sull'Isola le cose non sono andate per il verso giusto. "La storia si è contaminata" ha sottolineato la modella. La donna ha voluto precisare che Roger è un ragazzo speciale e che ha sempre provato qualcosa per lui. "Mi è piaciuto subito" ha sottolineato, aggiungendo che lui non le crede.

Ma allora come mai i suoi occhi hanno subito puntato Edoardo Tavassi?

Tavassi-Bernal: le dichiarazioni sul flirt

Durante la finale dell'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha parlato del corteggiamento della modella nei confronti di Edoardo Tavassi. "Le attenzioni di Estefania erano rivolte verso un altro naufrago" ha sottolineato l'opinionista della trasmissione.

"Questo ragazzo ha risvegliato l'Africa" ha aggiunto. Parole che sono state subito colte da Ilary Blasi, che ha mandato in onda diversi titoli di giornali che parlano di questo presunto flirt tra Estefania ed Edoardo, nato in Honduras. La modella si è subito scatenata, sottolineando che è lei che deve parlare di quello che è accaduto.

Ha sottolineato che lei scherzava e basta e che non è giusto pensare che ci stava provando. "A parte tutto ho amato Edo" ha poi aggiunto.

La reazione di Edoardo Tavassi

Estefania ha cercato di liquidare in fretta l'argomento, spiegando che per lei era tutto un gioco e che non ci ha provato realmente con Edoardo. Il fratello di Guendalina, però, la pensa in modo leggermente diverso ed è intervenuto proprio per dire la sua, lanciando una frecciata alla modella. "No tesoro tu ci stavi provando palesemente" ha dichiarato Edoardo, aggiungendo che non ha senso mentire perché lo sanno tutti come si è comportata. "Non fingere di non ricordare" ha aggiunto l'ex naufrago, smentendo categoricamente le dichiarazioni della modella.