Durante la semifinale dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 20 giugno su Canale 5, Edoardo Tavassi ha lasciato il gioco dopo l'infortunio al ginocchio. Sui social, la mamma del giovane, Emanuela Fuin, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio la donna ha precisato che suo figlio è stato costretto a tornare in Italia altrimenti non avrebbe mai lasciato il Reality Show.

Che cos'è accaduto?

Edoardo Tavassi a causa dell'infortunio al ginocchio, è stato costretto ad abbandonare il gioco a un passo dalla finale. Nel corso di una "prova ricompensa" il 37enne romano per dare delle indicazioni a Carmen Di Pietro su come affrontare al meglio la prova, è infatti stato vittima di un incidente.

In seguito a una serie di accertamenti medici, gli è stato consigliato di tornare in Italia.

Lo stesso Edoardo ha riferito a Mercedesz Henger i motivi del ritiro: "Fino a pochi minuti fa, piangevo". Poi ha aggiunto: "Ho chiesto se potevo continuare, ma i medici hanno detto di no". Infine Edoardo ha spiegato: "Purtroppo ci sono molte cose che non vanno al mio ginocchio, ho avuto anche problemi seri ai legamenti. Ho chiesto se potevo continuare, ma i medici hanno detto di no. Non posso nemmeno rimanere sulla stuoia sdraiato, devo tornare in Italia e farmi curare“.

La reazione della mamma

Sui social, la mamma di Edoardo Tavassi è stata protagonista di uno sfogo. La signora Emanuela Fuin ha scritto: "Edoardo non si sarebbe mai ritirato, se non obbligato a farlo".

Guendalina incazzata nera che non si collega e la mamma di edoardo contro l'isola che dice che l'hanno obbligato ad abbandonare



MA CHE CAZZO STA SUCCEDENDO AIUT-#isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/uhOI58dC9G — anna.ww (@W06Anna) June 20, 2022

La donna è evidentemente dispiaciuta di non vedere nessuno dei suoi due figli alla finale dell'Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi infatti, si è ritirata un mese fa perché ha deciso di non accettare il prolungamento di contratto.

Per Edoardo invece, l'epilogo è stato peggiore: l'infortunio al ginocchio lo ha infatti costretto a rientrare in Italia a una settimana esatta dalla fine del programma.

Chi sono i finalisti del reality show?

Sono sei i finalisti dell'Isola dei Famosi: Mercedesz Henger, Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis e Nick Luciani.

Quest'ultimo è riuscito a superare al televoto Pamela Petrarolo ed Estefania Bernal su Playa Sgamadissima. Tra Nick e Pamela c'è stato un testa a testa: il "Cugino di Campagna" ha ottenuto il 37% di voti, mentre Pamela il 36%.

Nella precedente puntata del reality show invece, Nicolas Vaporidis era stato il primo a ottenere il pass per la finale, in programma per lunedì 27 giugno in prima serata su Canale.