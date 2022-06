L'avventura dei naufraghi dell'Isola dei Famosi continua e, dopo ormai quasi tre mesi di permanenza in Honduras, la fame si fa sempre più sentire, portando inevitabilmente a degli scontri abbastanza accesi. L'ultimo scontro è avvenuto durante l'ultima puntata di lunedì 6 giugno e i protagonisti sono stati Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Il cantante ha addirittura minacciato l'attore, urlandogli contro di non sopportarlo più.

Il fuori onda tra Nicolas e Nick

Nick Luciani è entrato all'Isola dei Famosi quasi in punta di piedi, dimostrandosi un naufrago calmo, voglioso di fare e simpatico.

Nell'ultima parte dell'Isola tuttavia, il naufrago ha mostrato un lato di sé ancora sconosciuto, quello più vivace e fumantino. Durante l'ultimo daytime dell'Isola, andato in onda martedì 7 giugno, si vede un Nick Luciani rimproverare, durante la puntata di lunedì 6 giugno, Nicolas Vaporidis durante un fuori onda. Tutto è iniziato dal cantante il quale, riferendosi a Vaporidis, ha esordito dicendo: "Mi dai fastidio, questa è la verità! Ma non me ne frega niente di te, ti do na pista te do. Tu sei qui per fare le comichelle. Ragazzi, con Nicolas sono arrivato ad un punto che non lo sopporto più, a lui tutto gli è dovuto, comanda sempre lui. Perciò alla fine abbiamo sempre avuto un capo nascosto.

C’è sempre stato tra di noi questo che voleva decidere tutto".

Sentendosi tirato in ballo e accusato, Nicolas ha alzato la voce e ha risposto a sua volta dicendo: "Sbotti perché ti ho contestato? Pensa quanto fastidio dai tu a noi con queste frasi brutte che ripeti". A questo punto l'attore è andato avanti accusando il cantante di non aver mai fatto nulla sull'Isola e che, quando ha fatto qualcosa per il gruppo, l'ha anche fatta in malo modo e sbagliata ma che, nonostante tutto ciò, non si è mai permesso di criticarlo.

I toni tra i due si sono poi leggermente placati quando la puntata è ricominciata e i naufraghi sono stati chiamati a rientrare in Palapa.

Il web contro Nick

Immediatamente i fans dell'Isola dei Famosi 2022 si sono scagliati contro il cantante de I cugini di Campagna, accusandolo di aver minacciato Nicolas Vaporidis. Alcuni utenti sui social hanno scritto che Nick è impazzito e minaccia Vaporidis di dargli uno schiaffo fuori dal programma (confondendo "pista" con "pizza"), oppure altri post contro Luciani, dove lo accusano di dare un cattivo esempio e di non essere normale un atteggiamento del genere. Ricordiamo che Nick è poi finito al televoto e non resta dunque che attendere la prossima puntata di lunedì 13 giugno per scoprire se il pubblico punirà o meno questo comportamento.