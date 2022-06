Lunedì 13 giugno è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. In studio è stata accolta Lory Del Santo (eliminata dal gioco nell'appuntamento precedente) la quale si è resa protagonista di diverse discussioni.

L'attrice, dopo un duro confronto a distanza con il compagno Marco Cucolo, pare abbia litigato anche con Guendalina Tavassi durante una pausa pubblicitaria.

Il presunto fuori onda tra Guendalina e Lory

Lory Del Santo, una volta arrivata nello studio dell'Isola dei Famosi, si è seduta accanto a Guendalina Tavassi.

Quest'utlima non ha perso tempo nell'affermare che la regista di The Lady non l'avrebbe nemmeno salutata. Poi ha proseguito dicendo che, a suo parere, i commenti social spuntati sul profilo di Lory erano sì veri, ma che probabilmente avrebbe voluto pubblicarli con un account falso anziché con quello originale come poi è accaduto.

Di recente sul web è emerso un video che sarebbe stato girato dal fidanzato di Guendalina, Federico, che mostrerebbe Tavassi e Del Santo intente a litigare anche fuori onda.

Al termine della puntata Guendalina ha affermato che Lory, infastidita dalla discussione, l'ha anche mandata a quel paese. La showgirl romana ha poi proseguito dicendo che sembrava come se Del Santo fosse ancora sull'isola per il suo atteggiamento.

Infine l'ha definita "Lory Dello Sfratto" ironizzando sulla decisione dell'attrice di non accogliere in casa, almeno per il momento, il fidanzato Marco Cucolo quando tornerà in Italia.

Lory, frecciatina a Vladimir Luxuria

Lory Del Santo ha avuto qualcosa da ridire anche nei confronti di Vladimir Luxuria. L'artista veneta in un primo momento ha fatto dei complimenti all'attivista pugliese: "Voglio dirti una cosa.

Partiamo dal fatto che ti ho sempre ammirata. Per me sei una delle opinioniste più brave che ci sono in Italia".

Dopo questi complimenti, però, Lory è passata alle critiche nei confronti di Luxuria: "Devo dire che molte cose che hai detto di me in questi mesi non corrispondono alla verità. E comunque sappi una cosa, io sono coperta d'olio, sono forte e ti perdono".

A questo punto Vladimir, leggermente spazientita, ha ribattuto affermando di non aver nulla da farsi perdonare e ricordando a Del Santo che anche lei ha lavorato come opinionista senza risparmiare critiche e commenti maliziosi ad altri concorrenti.

Luxuria ha poi concluso: "Mi sembra che quando tu (Lory Del Santo, ndr) sei opinionista puoi dire quello che vuoi, quando invece sei dall'altra parte le cose cambiano. Hai fatto l'opinionista e sai come funziona".

Ricordiamo che la prossima puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 20 giugno e, con molta probabilità, Marco Cucolo verrà accolto in studio.