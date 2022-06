Roger Balduino ha dovuto chiudere anzitempo la propria esperienza a L'Isola dei Famosi e far ritorno in Italia per via di alcuni problemi di salute, che lo hanno costretto a subire anche un piccolo intervento chirurgico. L'ex naufrago nei giorni di permanenza nel mar dei Caraibi ha fatto parlare di sé anche la sua movimentata vita sentimentale. Prima c'era stata la scintilla, rivelatasi effimera, con Estefania Bernal, poi la situazione ancora poco chiara con la sua ex Beatriz. Proprio con lei, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci stato nelle scorse ore un riavvicinamento.

Roger e la sua ex Beatriz a cena insieme?

Guardando alcune stories pubblicate dell'influencer Deianira Marzano sul suo profilo Instagram e stando ad alcune segnalazioni fatte dai fans, potrebbe essere tornato almeno in parte il sereno tra Roger e Beatriz Marino. In una storia pubblicata ieri sera proprio dall'ex naufrago si intravede il riflesso di un bracciale che apparterrebbe proprio a Beatriz. Ovviamente non c'è alcuna conferma in tal senso, ma intanto sui social non sono mancati i commenti. Diversi utenti si sono scagliati contro l'ex naufrago, dicendo che se davvero si fosse rivisto con la sua ex allora sarebbe stato molto bravo a prendere in giro tutti. Era stata proprio Beatriz a svelare che prima della partenza per il reality i due si erano rivisti e che Roger le aveva promesso che terminata l'avventura in Honduras l'avrebbe di nuovo raggiunta.

Chi segue L'Isola dei Famosi ricorderà poi che la ragazza ha trascorso qualche giorno sulle spiagge honduregne per chiarirsi con Roger, anche se le cose tra i due non erano andate per il meglio.

Roger Balduino e i problemi di salute che lo hanno costretto a lasciare L'Isola

Il dolore alla caviglia dopo l'infortunio subito nella sfida contro Clemente Russo ha costretto Roger Balduino a lasciare L'Isola dei Famosi.

I medici che lo seguivano in Honduras gli hanno detto che non poteva più restare in gioco. Oltre la caviglia, Roger ha rivelato di aver dovuto subire nei giorni scorsi un piccolo intervento chirurgico per un problema che gli impediva di "stare seduto". Un problema fisico su cui ha fatto dell'ironia lo stesso opinionista Nicola Savino, ricordando che anche Enzo Paolo Turchi ne era stato affetto quando aveva partecipato al reality alcuni anni fa.

Roger avrebbe dovuto continuare la sua avventura su "Playa sgamatissima" insieme a Pamela Petrarolo, l'ex ragazza di "Non è la Rai", che si trova lì ormai da 10 giorni.