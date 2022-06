Per i naufraghi di questa edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, pare non esserci tregua. Dopo che alcuni concorrenti sono stati costretti ad abbandonare il gioco a causa di infortuni che non permettevano loro di continuare l’avventura sull’Isola, questa volta, anche Roger potrebbe rischiare la sua avventura, rientrando definitivamente in Italia.

Roger potrebbe essere costretto al ritiro

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 30 maggio, Roger Balduino, confinato su Playa Sgamadissima, ha vinto al televoto contro Pamela Petrolo e Marco Maccarini.

Mentre quest’ultimo è stato definitivamente eliminato dal gioco, Roger e Pamela sono rimasti in gioco, ma, il dolore persistente alla caviglia del naufrago, accusato qualche giorno prima, pare non voglia dare tregua al naufrago che è stato trasportato in ospedale, dove i medici cercheranno di capire se potrà o meno rientrare in gioco. Stando a quanto riportato dal portale Davide Maggio, Roger potrebbe essere costretto ad una ritirata: “L’epilogo sembra già scritto. Le voci che giungono dall’Honduras ci rivelano che Roger sarebbe ad un passo al suo ritiro definitivo dall’Isola 2022. Il concorrente, sbarcato su Playa Sgamadissima, aveva un dolore alla caviglia, al punto da non permettergli nemmeno di riuscire a camminare.

Le sue condizioni, pertanto, non gli consentirebbero di rientrare in gioco”. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire se Roger rientrerà o meno in Italia.

Isola, secondo Alvin, Carmen, Maria Laura ed Estefania hanno violato il regolamento

Nel frattempo, i problemi per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, non sono finiti.

A meno di un mese dalla finale, prevista per il 27 di giugno, i concorrenti sono ormai veramente provati e ogni occasione per cercare del cibo è sempre quella giusta. Tuttavia, i naufraghi vengono costantemente sorvegliati e, durante la scorsa diretta del 30 maggio, Alvin ha visto alcune partecipanti mangiare di nascosto. Ad annunciarlo è stato lo stesso inviato, nell’ultimo daytime andato in onda martedì 31 maggio, dicendo: “Dopo la prova, Carmen, Estefania e Maria Laura, hanno mangiato di nascosto parte della ricompensa, trasgredendo così al regolamento del programma”.

Al momento, non sappiamo se per le tre naufraghe arriverà un provvedimento disciplinare ma, conoscendo lo spirito dell’Isola, potrebbe essere proprio così. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa succederà.