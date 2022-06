Lunedì 13 giugno 2022 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Mancano ormai tre puntate alla fine di questa edizione del survivor game che passerà alla storia come l'edizione più lunga.A poche ore da un nuova puntata molti telespettatori si chiedono chi, nella puntata di lunedì 13, dovrà abbandonare Playa Palapa.

Sondaggi eliminato del 13 giugno

Durante la scorsa puntata dell'Isola dei Famosi del 6 giugno 2022, al televoto sono finiti: Nick Luciani, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Marialaura De Vitis.

Uno di questi naufraghi dovrà abbandonare Playa Palapa, alla volta di Playa Sgamadissima, dove ad attendere l'eliminato ci sarà Pamela Petrolo, la quale sta continuano la su avventura sull'Isola in totale solitudine. Tra i due si aprirà poi un televoto dove, chi verrà eliminato, dovrà definitivamente rientrare in Italia. Secondo quanto emerso dai sondaggi online, i due naufraghi più votati e quindi da ritenersi salvi, sarebbero Nick Luciani e MariaLaura, mentre invece i due concorrenti a rischio eliminazione, sarebbero Estefania Bernal, con un 19%, mentre invece Gennaro Auletto, si troverebbe con una percentuale inferiore anche all'11%. Non resta che attendere la puntata di lunedì per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno.

I naufraghi rimasti in gioco

Questa edizione in corso dell'Isola dei Famosi 2022 sta per volgere al termine ma, passerà alla storia come l'edizione più lunga del reality. La fine del programma era prevista per il 23 di maggio ma, grazie agli ottimi ascolti, Mediaset ha deciso di posticipare la finale, arrivando a concludersi il 27 giugno.

Così facendo, i concorrenti di questa edizione arriveranno con oltre 90 giorni di permanenza in Honduras.Tuttavia, quest'isola è stata anche caratterizzata dai vari ritiri e infortuni, dovuti allo stress, al clima caldo e anche alla mancanza di cibo che, come spesso accade in questo game show, porta i concorrenti ad essere veramente deboli e stremati.

Dopo l'uscita di Roger, ritiratosi per un problema al piede, in settimana anche Marco Cucolo ha dovuto abbandonare il gioco per motivi di salute, legati principalmente ad un problema al fegato. Attualmente su Playa Ultimo Sfuerzo sono rimasti: Gennaro, Estefania, Nick e MariaLaura al televoto, Carmen, Edoardo, Luca, Mercedesz e Nicolas. Su Playa Sgamadissima invece è rimasta solamente Pamela Petrolo, continuando la sua avventura in solitudine.La prossima punta del reality andrà in onda lunedì 13, la semifinale sarà invece lunedì 20 e la finale il 27 giugno.