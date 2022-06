L'Isola dei Famosi 2022, l'edizione più lunga del reality show, sta per giungere al termine. Lunedì 27 giugno andrà in onda su Canale 5, condotta da Ilary Blasi con gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, la finale di questa lunghissima edizione. I naufraghi hanno sulle loro spalle il peso di quasi 100 giorni passati sull'Isola, in balia della fame, condizioni climatiche sfavorevoli e sopratutto di totale privazione e solamente uno di loro potrà trionfare. Al televoto nella scorsa puntata sono finiti nuovamente Nick e Mercedesz e solamente uno di loro potrà continuare il cammino per diventare un vincitore.

Isola, i sondaggi tra Nick e Mercedesz

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi 2022, andata in onda il 20 di giugno, tra Mercedesz e Nick Luciani, la naufraga più votata e quindi salvato dal pubblico, è stata Mercedesz. Il frontman dei cugini di Campagna si è dunque recato su Playa Sgamadissima e, all'apertura del televoto, è stato poi salvato ed eletto sesto finalista di questa edizione, tornando dunque su Playa Palapa. A distanza di una settimana esatta, il televoto è rimasto sempre lo stesso e i naufraghi al televoto continuano ad essere la Henger e Nick. Secondo i sondaggi apparsi online, ad avere la meglio e quindi continuare il suo cammino per la vittoria dell'Isola dei Famosi, potrebbe essere Nick, con circa un 56%.

Se così fosse Mercedesz sarebbe la prima eliminata della puntata di lunedì 27 giugno ed anche la sesta classificata. Non resta dunque che attendere la finale del reality show per scoprire chi vincerà al televoto tra Luciani e Henger.

Sondaggio favorito alla vittoria dell'Isola

La finale dell'Isola è sempre più vicina e a contendersi la vittoria sono rimasti: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Marialaura De Vitis, Nick Luciani e Mercedesz Henger.

Tra loro si nasconde il vincitore di questa edizione dell'Isola, la più lunga della storia del reality. Secondo gli ultimi sondaggi apparsi in rete, il primo naufrago favorito per la vittoria è l'attore romano Nicolas Vaporidis. Successivamente l'attore viene seguito dalla simpatica e coraggiosa Carmen Di Pietro. Questi sondaggi sono cambiati negli ultimi giorni, sopratutto dopo il costretto ritiro, per motivi di salute, di Edoardo Tavassi, favorito insieme a sua sorella Guendalina, alla vittoria sin dall'inizio del loro percorso sull'Isola.

Non resta quindi che attendere la finale dell'Isola dei Famosi che andrà in onda in Honduras e non dall'Italia, il prossimo lunedì 27 giugno e scoprire chi si porterà a casa il titolo di vincitore dell'edizione più lunga della storia del survivor game.