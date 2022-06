Continua l’avventura dei naufraghi sull’isola dei Famosi e, a meno di un mese dalla finale, ogni concorrente ha ormai scelto di giocare a carte scoperte. Qualche ora fa, a Cayo Cochinos si respirava aria di rivoluzione e tutti si sono scontrati tra di loro. Tutto è iniziato quando Mercedesz Henger, infastidita dall’atteggiamento di Luca Daffrè durante una discussione a proposito di un’idea di Nick, ha deciso di affrontare faccia a faccia il naufrago.

Lo scontro tra Mercedesz e Luca

All’Isola dei Famosi è esplosa una nuova discussione. A dare l’inizio a tutto è stato Nick quando ha suggerito dei consigli sulla suddivisione delle razioni di cibo.

Mercedesz, notato l’atteggiamento di Luca Daffrè, si è mostrata palesemente infastidita, accusando il naufrago di averla zittita in malo modo, non dandole neanche l’occasione di dire la sua in merito a questa questione che riguardava l’intero gruppo. Luca non ha però preso bene le insinuazioni della naufraga e ha ammesso di aver compiuto quel gesto per chiederle tacitamente di non interromperlo mentre parlava. A questo punto la naufraga ha perso le staffe e, parlando con i suoi compagni ha dichiarato: “E che cavolo, sta sempre lì in mezzo a ripetere le stesse cose a ripetizione. Uno vuole esprimere la sua opinione, perché siamo tutti coinvolti e lui sta lì a zittirci. Ha presto troppo sul serio questa cosa da leader, Luca si mette davanti e non si sposta, io gli devo girare intorno”.

Non resta dunque che attendere i prossimi giorni sull'Isola per scoprire come si evolverà la situazione tra i due naufraghi.

Pamela in lacrime dopo l'abbandono di Roger

Nel frattempo su Playa Sgamada Pamela Petrarolo è scoppiata in lacrime a seguito dell’annuncio del ritiro ufficiale di Roger Balduino. Pamela è stata informata con un comunicato con scritto: “Lo spirito dell’Isola ti informa che Roger, per motivi medici, è costretto ad abbandonare.

Da questo momento la tua avventura continuerà in solitaria”. Nell’immediato, forse presa da un vasto carico di emozioni, Petrarolo si è lasciata andare a delle lacrime per poi, dopo essersi sfogata, rilasciare un confessionale dicendo che si aspettava di tutto, ma questa notizia, dell’abbandono di Roger, non l’avrebbe mai voluta leggere.

Pamela ha dichiarato di sentirsi in un momento di sconforto e che, sapere che c’era qualcuno insieme a lei in questa avventura, era per lei un motivo di forza per andare avanti. Ha poi concluso dicendo che sarà molto dura ora, ma deve tirare fuori tutto per riuscirci o non ce la farà. Ricordiamo che la prossime puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 6 giugno e, fino a quel momento, Pamela rimarrà sull'Isola da sola.