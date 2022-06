Vera Gemma e Soleil Sorge si trovano in Honduras per smuovere le dinamiche dell'Isola dei Famosi. In attesa del loro ingresso su Cayo Cochinos, le due "piratesse" hanno detto cosa pensano degli attuali concorrenti. A finire nel mirino delle due ex naufraghe, sono stati Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e altri "vipponi" considerati inutili per il Reality Show.

I commenti delle 'piratesse'

Le due ex concorrenti dell'Isola dei Famosi sono state scelte da Ilary Blasi, perché hanno sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. In un breve video pubblicato sui canali ufficiali del reality show di Canale 5, Vera Gemma e Soleil Sorge hanno espresso un'opinione sui concorrenti attinente impegnati in Honduras.

Secondo il punto di vista della figlia di Giuliano Gemma, Edoardo Tavassi è il più "rosicone". A detta dell'ex concorrente romana, il fratello di Guendalina Tavassi è il primo ad ironizzare sugli altri ma non vuole mai sentire giudizi su di lui: "Non gli si può dire niente". Dal canto suo anche la influencer italo-americana ha punzecchiato il naufrago romano: "Prima non voleva tagliarsi i capelli, poi non voleva mangiare... E daje bro".

Successivamente le “piratesse” hanno messo nel mirino Carmen Di Pietro. Secondo Vera non ci sono dubbi: “È una doppiogiochista”. Il duo Sorge-Gemma è convinta che la showgirl non sia amica di nessuno all‘Isola dei Famosi: "In realtà il suo unico alleato è il cibo".

Il concorrente più inutile secondo il duo Sorge-Gemma

Alla domanda su chi fosse il concorrente più inutile di quest’edizione dell‘isola dei Famosi, le "piratesse" hanno fatto vari nomi: Nick Luciani, Pamela Petrarolo e Marco Cucolo. Per Vera Gemma, Luca Daffré è inutile come naufrago ma essendo un bel ragazzo compensa il tutto con il suo aspetto fisico: "Un belvedere, utile per gli occhi".

In merito al concorrente con lingua più tagliente, Sorge-Gemma hanno sostenuto che attualmente non c’è nessuno. I telespettatori potranno ascoltare “commenti velenosi” solamente dopo il loro arrivo. Entrambe le “piratesse” hanno promesso di creare dinamiche interessanti.

Il naufrago più sincero dell'Isola 16

Prima di concludere il duo Gemma-Sorge ha svelato chi secondo loro è il naufrago più sincero dell'Isola dei Famosi.

Secondo Vera, Lory Del Santo meriterebbe di vincere il reality show per l'approccio avuto con il programma. Soleil invece, crede che meriti di trionfare Nicolas Vaporidis perché si è dimostrato vero nel bene e nel male.

Il ritorno di Vera Gemma e Soleil Sorge al reality show è previsto per lunedì 6 giugno a partire dalle 21:30 circa. In principio, le “piratesse” sarebbero dovute restare fino alla fine del programma, ma la produzione avrebbe cambiato idea.