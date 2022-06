L'Isola dei Famosi 2022 è la sedicesima edizione del reality show e, andando in onda fino al 27 giugno, diventerà l'edizione più lunga della storia. Tuttavia, pare che gli ottimi ascolti del programma e la squadra di opinionisti, inviato e conduttrice, non abbiano convinto Mediaset e, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, questa potrebbe essere l'ultima edizione del programma in onda su Canale 5.

L'Isola potrebbe chiudere i battenti

A rilasciare il Gossip è stata la pagina Instagram ThePipoltv, progetto che annovera tra i suoi fondatori anche l'esperto di gossip Gabriele Parpiglia.

Secondo la pagina Mediaset non avrebbe rinnovato l'edizione del reality. Il portale in questione scrive: “Quella che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima stagione per l’Isola dei Famosi targata Mediaset. Sembrerebbe infatti che il rinnovo per una nuova edizione non sia stato preso in considerazione dal Biscione”. A questo punto il portale pone il quesito chiedendo che fine farà il reality e se i naufraghi torneranno in onda sulla Rai o sulle piattaforme digitali nascenti.

L’articolo si conclude con: “L’unica cosa certa è che l’unico reality in onda su Canale 5 nella stagione 2022, e che aprirà le porte di casa, sarà il Grande Fratello Vip”. Pare dunque che nonostante gli ottimi ascolti di questa seconda edizione dell’Isola targata Ilary Blasi non sarebbero sufficienti per portare la rete a un nuovo rinnovo e che l'unico reality previsto per Canale 5 sarà attualmente il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini e in onda da settembre 2022.

Carmen Di Pietro litiga con Nick Luciani

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 30 maggio, i naufraghi hanno infranto il regolamento e pertanto la produzione ha deciso di punire i concorrenti, togliendo il fuoco al gruppo per 24 ore. Per cercare di fronteggiare questa emergenza, Nick ha proposto di cucinare tutto il riso, in modo da averne anche quando non potranno cucinarlo.

Questa idea però non è piaciuta a Carmen, la quale ha tuonato contro il naufrago dicendo: "È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua. Non hai voce in capitolo se non mangi qui, non è giusto".

A questo punto lo sfogo della naufraga è continuato, accusando il naufrago di essere inopportuno e di non dire a loro come dividere il riso, per poi accusare il cantante dei Cugini di Campagna di stare sempre seduto sulla stuoia e di non fare niente.

Tuttavia, in occasione del compleanno del naufrago, a Nick è stato dato il compito di scegliere cinque compagni d'avventura per farli mangiare e, suscitando lo sgomento di tutti gli altri naufraghi, ha scelto anche Carmen Di Pietro.