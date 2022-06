Il 9 giugno 2022 Lulù Selassié compie 24 anni. Stando a un'indiscrezione del web, la Principessa avrebbe a che fare con degli imprevisti. Dopo aver "spedito" gli inviti per il party del suo compleanno, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 sarebbe stata costretta a rinviare la festa. Il motivo? Alcuni ex gieffini invitati avrebbero declinato l'invito.

Il rumor

Per la festa di compleanno, Lulù Selassié aveva organizzato una festa in un celebre hotel di Napoli. Dopo aver fatto recapitare gli inviti, però, sarebbe stata costretta a rimandare il party: "Festa rinviata per l'assenza di alcuni ex gieffini".

Il giorno del compleanno della Principessa, alcuni ex coinquilini del Grande Fratello Vip 6 non sarebbero potuti essere presenti al party. Di conseguenza, la 23enne avrebbe pensato bene di spostare la festa al prossimo 22 giugno.

Gli inviti stampati con la data di giovedì 9 giugno, infatti, sarebbero stati strappati e rifatti da capo con la nuova data.

Lista degli invitati top secret

Per quanto riguarda gli invitati alla festa di Lulù Selassié non è trapelato alcun nome. A parte gli amici storici della Principessa, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 dovrebbero esserci sicuramente Miriana Trevisan e Manila Nazzaro: la giovane nella casa di Cinecittà ha instaurato un ottimo rapporto con entrambe le showgirl.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dovrebbero ricevere l'invito senza alcun problema. Lulù all'interno della casa più spiata d'Italia ha avuto alti e bassi con Soleil Sorge, ma la 23enne potrebbe invitare la influencer alla sua festa: le due ex coinquiline nell'ultimo periodo hanno accantonato i dissapori.

Alex Belli e Delia Duran potrebbero essere invitati, anche perché la modella sudamericana ha già festeggiato il suo compleanno e ha invitato al party le sorelle Selassié.

Probabilmente Manuel Bortuzzo non figurerà tra gli invitati: lo sportivo e Lulù Selassié si sono lasciati e nono sono mancate le polemiche.

Il futuro della sorelle Selassié

Grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 6, le sorelle Selassié hanno ottenuto una grandissima visibilità. Per questo motivo che Carlo Conti avrebbe voluto a tutti i costi Lulù, Jessica e Clarissa nella prossima edizione di Tale e Quale Show.

Stando alle indiscrezioni anche Alex Belli avrebbe superato la prova per accedere al programma. Tra i nomi dell'ultima ora, è stato menzionato anche Davide Silvestri. Katia Ricciarelli invece, sarebbe la grande esclusa dal conduttore toscano.