Manila Nazzaro per il momento non si sposerà con Lorenzo Amoruso. Ad annunciarlo è stata proprio l'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi diretto dal conduttore del Reality Show, Alfonso Signorini. Manila ha anche escluso la possibilità di concepire un figlio con Lorenzo per il momento e ha espresso la sua opinione su un possibile ruolo da opinionista del programma targato Mediaset, dichiarando che "servono gli attributi".

Manila Nazzaro e il suo rapporto con Lorenzo Amoruso

Diverse volte si è parlato di un possibile matrimonio fra l'ex calciatore Lorenzo Amoruso e la concorrente del Grande Fratello Vip 6 Manila Nazzaro e invece Miss Italia 1999 ha dichiarato: "Non ci giriamo intorno. Non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà".

Riguardo, invece, la possibilità di avere un figlio insieme ad Amoruso, la foggiana ha affermato: "Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà".

Manila sulla non conferma di Adriana Volpe al GF Vip: 'Mi dispiace, ma questo mondo va così'

Manila Nazzaro conosce molto bene il Grande Fratello Vip, ha vissuto per molti mesi nella casa più spiata d'Italia nell'ultima edizione ed era una delle favorite per la vittoria finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma è stata eliminata a un soffio dalla finalissima che si è svolta durante la metà di marzo, e che ha visto trionfare Jessica Selassié.

Nel corso dell'intervista per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, si è anche parlato della possibilità di ricoprire il ruolo di opinionista. Nel Grande Fratello Vip 6, accanto a Signorini ci sono state Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Quest'ultima non è stata confermata e al suo posto subentrerà Orietta Berti, che accompagnerà la moglie di Paolo Bonolis nel suo secondo anno da opinionista del reality.

L'ex Miss Italia, per quanto riguarda la non riconferma di Volpe ha dichiarato: "Mi dispiace per Adriana. Però questo mondo è così"; sottolineando che il ruolo da opinionista non va sottovalutato, in quanto ci vogliono "gli attributi" per ricoprirlo. Lei si sentirebbe adatta al ruolo, ma forse il suo essere empatica ed emotiva potrebbe ostacolarla.