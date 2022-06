Mara Venier sbotta in diretta durante l'ultima puntata della stagione di Domenica In. La conduttrice veneta stava portando avanti l'intervista con Cesare Cremonini, quando a un certo punto c'è stato un problema con il collegamento.

L'intervista al cantautore bolognese ha rischiato di saltare e la padrona di casa ha espresso tutto il suo rammarico per quanto stava accadendo, dato che una delle interviste più attese di questa puntata finale dello show ha rischiato di essere interrotta bruscamente.

Domenica In, salta il collegamento con Cesare Cremonini: Mara Venier sbotta

Nel dettaglio, tra gli ospiti di questo ultimo appuntamento con Domenica In c'è stato anche Cesare Cremonini, che si è collegato con la padrona di casa dello show di Rai 1 per promuovere il suo nuovo tour negli stadi.

Tutto sembrava andare per il verso giusto, fino a quando a un certo punto è saltato il collegamento e l'intervista ha rischiato di essere interrotta bruscamente.

Mara Venier, infatti, si è accorta subito del collegamento che non stava funzionando nel migliore dei modi e non ha perso occasione per sbottare in diretta tv.

'Mi voglio ammazzare', sbotta Mara Venier in diretta a Domenica In (Video)

"Ci sono problemi anche col collegamento che salta, non ti vedo più" ha esclamato Mara in diretta televisiva, decisamente dispiaciuta per questo disguido tecnico che ha rischiato di mandare all'aria una delle interviste più attese di questa puntata.

"Mi voglio ammazzare, finalmente c'ho Cremonini e mi salta il collegamento. No, mi butto per terra" ha aggiunto ancora la padrona di casa di Domenica In.

A quel punto, dopo aver chiesto alla regia di poter intervenire per ripristinare alla perfezione il collegamento, la conduttrice ha mandato un filmato con il meglio del tour precedente di Cremonini negli stadi, risalente allo scorso 2018 e al rientro in studio tutto è andato nel migliore dei modi.

Chiude Domenica In su Rai 1: il talk show di Mara Venier vola negli ascolti

Insomma un piccolo incidente in diretta per Mara Venier, che anche quest'ann, si è confermata leader indiscussa degli ascolti del primo pomeriggio.

Domenica In ha concluso la stagione con una media di oltre 2,7 milioni di spettatori nel daytime domenicale di Rai 1, pari a uno share che supera la soglia del 18% e picchi che hanno toccato anche il 22-23% di share.

Un grande trionfo per il programma, che ha dovuto fare i conti con una concorrenza particolarmente agguerrita, rappresentata dal pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, che ha lasciato il sabato pomeriggio per approdare nella domenica di Canale 5, e da Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.