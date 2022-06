Marco Cucolo si è ritirato dall'Isola dei Famosi, dopo essere stato in infermeria per motivi medici. Tramite un comunicato divulgato sulle pagine ufficiali del Reality Show, la produzione ha reso noto l'abbandono del naufrago a telespettatori e naufraghi.

Il comunicato

Attraverso le pagine social dell'Isola dei Famosi, la produzione ha postato uno scatto che ritrae Marco Cucolo. Nella didascalia si legge: "Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'Isola".

Purtroppo il ritiro era nell'aria.

Il compagno di Lory Del Santo la mattina del 9 giugno, era stato portato in infermeria insieme a Edoardo Tavassi. Probabilmente dopo un consulto medico, gli addetti ai lavori hanno preferito far rientrare in Italia il concorrente.

Non è chiaro cosa sia accaduto a Marco, ma quando tornerà nello studio del reality show spiegherà i motivi dell'addio al programma.

La reazione del web

Marco Cucolo ha dovuto lasciare l'Honduras a poche settimane dalla fine del reality show. In seguito al comunicato dell'ennesimo concorrente ritirato, l'opinione pubblica si è spaccata. Su Twitter, c'è chi ha insinuato che il naufrago abbia abbandonato il programma dopo l'eliminazione della sua fidanzata Lory Del Santo.

Tuttavia, la maggior parte dei telespettatori si è detta dispiaciuta per l'uscita di scena di Cucolo. Un utente ha spiegato che senza la sua fidanzata, Marco poteva dimostrare le sue qualità. Un altro utente ha attaccato l'Isola dei Famosi per aver prolungato il gioco di un mese, portanto i concorrenti ad avere ulteriori problemi di salute.

Tra i commenti c'è anche chi si è detto preoccupato le condizioni di salute di Marco Cucolo.

Tutti i concorrenti dell'Isola dei Famosi

L'uscita di scena di Marco Cucolo è solo l'ultimo. La settimana precedente, Roger Balduino è stato costretto a rientrare in Italia per un infortunio alla caviglia. Tra i concorrenti che hanno dovuto abbandonare l'Isola dei Famosi per problemi medici, c'è stata anche Jovana Djordjevic (moglie dell'ex calciatore della Lazio, Filip Djorjevic), Patrizia Bonetti e appunto Roger Balduino.

Attualmente si trovano in Honduras per vincere il programma Nicolas Vaporidis, Estefania Bernal, Edoardo Tavassi (in attesa di capire se abbia risolto i problemi medici dopo essere stato portato in infermeria con Cucolo), Carmen Di Pietro, Gennaro Auletto, Luca Daffrè, Nick Luciani,Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger e Pamela Petrarolo.

Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi e Blind si sono ritirati dall'Isola dei Famosi perché hanno deciso di non accettare il prolungamento di contratto: il programma sarebbe dovuto terminare a metà maggio.