Dopo 15 anni di onorata carriera come maestro a Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro lo scorso anno ha lasciato lo show di Rai 1 per andare alla ricerca di nuovi stimoli lavorativi. Arrivato ad Amici in qualità di professore, il ballerino è stato molto apprezzato dai suoi allievi e dal pubblico. Ad oggi la sua riconferma nel talent pare cosa certa ma non c'è alcun astio con Milly Carlucci, che lo ha tenuto a battesimo sul piccolo schermo. La conduttrice, intervistata dal settimanale Mio, si è detta felicissima per il suo ex pupillo, confermando di non provare alcun tipo di gelosia nei riguardi della scelta di Raimondo.

Carlucci felicissima per il lavoro di Raimondo ad Amici

"Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera", ha affermato Milly al magazine a proposito di Todaro e rivendicando il fatto che grazie a lei il professore di Amici ha avuto la possibilità di esprimersi in tv. Arrivato come accompagnatore del fratello ai provini di Ballando con le Stelle, fu Carlucci a scegliere proprio lui per il ruolo di maestro che gli ha donato grandissima notorietà, tanto da portarlo ad essere anche coreografo per due edizioni de 'Il Cantante Mascherato'.

"Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni", ha proseguito la conduttrice di Rai 1, aggiungendo che non avrebbe mai messo i bastoni tra le ruote a Todaro se il suo desiderio era quello di trovare nuovi scenari nei quali potersi esprimere con la sua arte.

E così è stato per Raimondo, il quale sembra aver trovato la sua dimensione nel talent di Maria De Filippi che lo ha accolto a braccia aperte.

Il futuro degli altri maestri di Ballando con le Stelle

Milly, poi, ha parlato del futuro dei maestri storici di Ballando con le Stelle. Simone Di Pasquale, che ha sostituito Raimondo al Cantante Mascherato, ha lasciato il programma lo scorso anno, ma tornerà in un ruolo inedito al fianco di Sara Di Vaira, ruolo che però non è stato ancora specificato.

Per quanto riguarda Samuel Peron, invece, non vi sono certezze di alcun tipo. Il ballerino potrebbe intraprendere il lavoro di inviato o conduttore.

Insomma, Milly ha dato il via alla carriera di tanti personaggi del piccolo schermo, non solo a quella di Raimondo, ma come accaduto a quest'ultimo non tutti potrebbero restare alla sua corte.

In ogni caso, non pare che la conduttrice porti rancore ai personaggi che ha incrociato sul palco. Nel frattempo, il pubblico può iniziare a prepararsi: la conferma di Todaro ad Amici significa nuovi scontri con Alessandra Celentano.