Presentati i palinsesti Rai stagione 2022/2023 con l'arrivo di Mina Settembre 2 con Serena Rossi, nel panni dell'assistente sociale Gelsomina. Le anticipazioni raccontano che - finalmente - uno tra Claudio e Mimmo avrà la meglio.

Dunque, riparte la seguitissima Serie TV che tanto piace al pubblico Rai, che riserverà trame inedite davvero interessanti e colpi di scena. Tra questi, l'arrivo di due personaggi femminili che scombineranno non poco le carte.

Mina dovrà risolvere nuovi casi sul lavoro ma si troverà anche in un'ennesima crisi sentimentale che la farà riflettere sui suoi reali sentimenti, mentre una partenza inaspettata le lascerà l'amaro in bocca.

Mina Settembre 2 con Serena Rossi: anticipazioni ufficiali Rai

Per la regia di Tiziana Aristarco, torna su Rai 1 Mina Settembre 2 con gli episodi inediti. Nel cast, Serena Rossi con Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno.

La serie Tv in sei serate arriverà nella stagione 2022/2023 con le puntate inedite che vedranno Gelsomina alle prese con nuovi problemi sia sul lavoro che nella vita sentimentale.

Per Mina ci sarà un nuovo mistero da risolvere ma non solo. Arriverà infatti il momento della fatidica scelta tra l'ex marito e il bel ginecologo, scelta che tuttavia non sarà definitiva.

Gelsomina rimane sola nelle nuove puntate di Mina Settembre 2

Nell'ultima puntata della precedente stagione, Mina ha fatto i conti con due scoperte spiazzanti.

Suo padre ha intrecciato una storia con Irene, la sua migliore amica.

Come se non bastasse, il figlio di Irene, Gianluca, è suo fratello. Non è stato facile per Mina mantenere la calma e accettare questo cambiamento nella sua vita.

A turbare Gelsomina, anche l'eterna indecisione tra Mimmo e Claudio, due uomini così diversi eppure capaci di farle provare sentimenti molto forti.

Nelle nuove puntate di Mina Settembre 2, la situazione si farà ancora più complicata per l'amata protagonista, dopo che rimarrà completamente sola.

Anticipazioni Mina Settembre 2: una scelta inaspettata

I nuovi episodi di Mina Settembre 2, in onda nella stagione Rai 2022/2023, partono con Gelsomina al lavoro presso il Rione Sanità di Napoli.

Una professione non facile, ma che porta avanti con tanta passione.

La vita sentimentale di Mina è a un punto fermo, ma ecco che arriva la decisione di dare una possibilità all'ex marito Claudio. Ma le cose non vanno come previsto.

Secondo le anticipazioni ufficiali, Olga deciderà di partire per un viaggio intorno al mondo, lasciando completamente sola Mina.

A quel punto, arriva zia Rosa, che contribuisce a scombinare gli equilibri già precari della vita di Mina. Proprio quando Claudio sembra aver avuto la meglio, torna inaspettatamente Domenico, che mette in difficoltà Gelsomina: cambierà idea? Non resta che aspettare i nuovi episodi in onda questo autunno per scoprirlo.