Mina Settembre 2 sta per tornare in onda su Rai 1. Le riprese delle nuove puntate sono ufficialmente terminate e intanto trapelano un po' di retroscena su quello che succederà in questo secondo attesissimo capitolo della serie che vede protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti.

Per la protagonista femminile della fiction, infatti, arriverà il momento della tanto attesa scelta finale e un video spoiler apparso sui social, ha svelato quella che sarà la decisione finale di Gelsomina in queste nuove attesissime puntate.

I primi retroscena su Mina Settembre 2: la scelta finale di Gelsomina

Nel dettaglio, le riprese di Mina Settembre 2 si sono svolte a Napoli a partire dallo scorso gennaio e sono andate avanti fino a fine maggio.

Ad annunciare lo stop della produzione è stata proprio Serena Rossi che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto in cui annunciava di aver portato a compimento anche questo secondo capitolo della fortunatissima serie tv, che la vede interpretata l'assistente sociale Gelsomina.

Ma cosa succederà nelle nuove puntate? Quale sarà la scelta finale che farà Mina, divisa in amore tra il suo ex Claudio e l'affascinante Mimmo?

I primi retroscena sulla scelta di Gelsomina arrivano da un video che è stato girato da alcuni fan della fiction, i quali hanno avuto modo di assistere alle riprese di una scena d'amore che si è stata girata per le strade di Napoli.

Gelsomina divisa tra Mimmo e Claudio: ecco chi sceglierà in Mina Settembre 2 (Video)

Ebbene, in questo video si vede Gelsomina passeggiare mano nelle mano al fianco di Mimmo: i due appaiono innamorati più che mai e, a sancire questa nuova unione, arriverà anche un bacio.

Insomma sembra chiaro che, in queste nuove puntate di Mina Settembre 2, la protagonista sceglierà di gettarsi alle spalle il passato e quindi dire addio a Claudio, per cimentarsi in questa nuova relazione con il ginecologo Mimmo, interpretato da Giuseppe Zeno.

In attesa di vedere in onda questo secondo attesissimo capitolo della fiction con Serena Rossi, gli spettatori potranno godersi le repliche della prima stagione nel prime time estivo di Rai 1.

Volano gli ascolti per Mina Settembre anche in replica

La messa in onda è in programma ogni domenica sera e, al momento, il verdetto auditel continua a premiare Mina Settembre con ottimi risultati d'ascolto.

Anche in replica, infatti, la fiction ha toccato una media di quasi tre milioni di spettatori in prime time, superando abbondantemente il 16% di share e picchi del 20% durante la messa in onda.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia di vincere la sfida ascolti del prime time, battendo le puntate inedite di Avanti un altro - Pure di sera, il game show condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5.