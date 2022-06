La nuova programmazione delle soap Mediaset 2022/2023 prevede il debutto di un nuovo prodotto che arriva dalla Turchia, destinato a conquistare gli spettatori di Canale 5.

Trattasi di "Bitter Lands", una soap di grande successo che in Turchia così come in Spagna ha ottenuto ottimi risultati dal punto di vista auditel, registrando dei numeri a dir poco inaspettati e inattesi.

Al tempo stesso, però, ci sarà spazio anche per l'addio definitivo ad una delle soap più longeve del piccolo schermo: trattasi di Una vita, che saluterà per sempre il pubblico Mediaset.

Anticipazioni nuove soap Mediaset 2022/2023: arriva la serie turca Bitter Lands

Nel dettaglio, le novità sulla programmazione Mediaset per il settore soap, rivelano che nel corso della stagione 2022/2023 debutterà in prima visione assoluta la soap opera turca "Bitter Lands".

È stata la tv commerciale ad accaparrarsi i diritti per la messa in onda di questa nuova appassionante soap già trasmessa in Spagna col titolo di "Tierra amarga", dove sta ottenendo degli ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La soap racconta una leggendaria storia d'amore tra Yilmaz e Zuleya, amanti appassionati che scapperanno insieme per non essere separati e per vivere la loro relazione.

Bitter Lands debutta nel nuovo palinsesto Mediaset

Una storia che ha sicuramente del potenziale per poter arrivare a conquistare anche il pubblico della rete ammiraglia Mediaset che, in questi anni, ha decretato il successo di diverse soap turche, tra cui quelle con protagonista Can Yaman.

La collocazione di questa nuova soap potrebbe essere sempre quella del pomeriggio, magari nello stesso slot orario che in questi mesi ha ospitato prima Love is in the air e poi Brave and Beautiful, entrambe due produzioni turche di grande successo.

Tuttavia, la programmazione Mediaset della prossima stagione tv 2022/2023 prevede anche l'uscita di scena dal palinsesto di una delle soap più longeve e seguite degli ultimi anni.

Una Vita chiude per sempre i battenti su Canale 5: novità programmazione soap Mediaset 2022/2023

Trattasi di Una Vita, la fortunata serie spagnola ambientata nell'immaginario quartiere di Acacias 38, che chiuderà per sempre i battenti anche nel nostro Paese.

In patria l'ultima puntata è stata trasmessa già nel 2021 mentre, in Italia, è appena cominciata l'ottava e ultima stagione di sempre della soap Una Vita, che andrà avanti ancora per un bel po' di mesi.

Di conseguenza, nel corso della prossima stagione televisiva si assisterà al finale di sempre della soap iberica, dopodiché calerà per sempre il sipario sulle vicende degli abitanti di Acacias, dato che la soap è stata definitivamente cancellata dai palinsesti della televisione spagnola (a causa di un calo del numero di spettatori).