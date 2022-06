Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Mina Settembre 2 e Il Commissario Ricciardi 2: due serie di cui saranno proposte le nuove puntate inedite.

Ci sarà spazio anche al ritorno di Un passo dal cielo 7 e alla seconda stagione del medical-drama Cuori. Tra le novità, invece, spicca Fiori sopra il male, una nuova serie in sei puntate che avrà come protagonista Elena Sofia Ricci.

Mina Settembre 2 torna in tv: anticipazioni fiction Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai 2022/2023 rivelano che uno dei titoli di punta della programmazione sarà ancora una volta Mina Settembre 2.

La fiction con Serena Rossi ritornerà in prime time con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta e, proprio in queste settimane, sono terminate ufficialmente le riprese. I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci sarà soprattutto la scelta di Gelsomina, che si ritroverà divisa tra Claudio e Domenico ma, questa volta, dovrà fare la sua scelta finale.

Doc 3 e Il Commissario Ricciardi 2 tornano in prime time su Rai 1

Inoltre, tra i titoli confermati nella prossima stagione tv Rai spicca anche Il Commissario Ricciardi 2 che vedrà protagonista Lino Guanciale, impegnato a far chiarezza su casi di omicidi e delitti irrisolti nella città di Napoli.

Confermato anche l'appuntamento con Doc 3 - Nelle tue mani.

La serie dei record con Luca Argentero tornerà in onda nella prossima stagione televisiva della tv di Stato. Le riprese dei nuovi episodi sono già cominciate da alcune settimane ma, per vedere in onda questo nuovo capitolo della fiction, bisognerà attendere molto probabilmente i primi mesi del 2024.

Cuori 2 rinnovata: anticipazioni fiction Rai 2023/2024

Le anticipazioni delle nuove fiction Rai per la stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di un'altra serie medical che ha registrato dei buoni ascolti al debutto. Trattasi di Cuori, la serie ambientata all'ospedale Le Molinette di Torino, con protagonisti Daniele Pecci e Pilar Fogliati.

Spazio anche al ritorno di Un passo dal cielo 7 che, questa volta, sarà completamente rivoluzionato nel cast: la fiction, infatti, dovrà dire addio alla presenza di Daniele Liotti, il quale uscirà di scena e lascerà spazio a Giusy Buscemi come nuova protagonista femminile.

Che Dio ci aiuti 7 dice addio a Suor Angela

Tornerà nel corso della stagione tv 2022/2023 anche Che Dio ci aiuti 7: la serie con Elena Sofia Ricci sarà caratterizzata dall'uscita di scena di Suor Angela, che abbandonerà il cast dopo le prime tre puntate.

Per Elena Sofia Ricci, però, è in arrivo un nuovo progetto in prime time. Trattasi della serie Fiori sopra il male: un thriller in sei puntate, attualmente in fase di realizzazione.

La nuova annata, insomma, promette grandi emozioni per tutti gli appassionati del genere fiction Rai, anche lo scorso anno al vertice degli ascolti del prime time. Tra i titoli più seguiti, infatti, spicca proprio Mina Settembre con Serena Rossi, che ha registrato una media di oltre sei milioni e mezzo di spettatori, seguita poi da Doc con Luca Argentero.