Paola Di Benedetto e Rkomi hanno una frequentazione in atto. La 27enne di Vicenza, in un'intervista al settimanale Grazia, ha commentato le foto in cui è stata ritratta mentre bacia il nuovo giudice di X Factor. A tutti coloro che hanno insinuato di essersi fidanzata "troppo in fretta", ha replicato con tono piccato: "Sono stata da sola per un anno"-

Paola e Rkomi stanno insieme

Mercoledì 15 giugno Chi ha pubblicato alcuni scatti in cui Paola Di Benedetto e Rkomi passeggiano per le vie del centro di Milano e con grande trasporto si scambiavano un bacio appassionato.

Da parte loro non c'è stato nessun commento, fino ad alcuni dichiarazioni rilasciate da Di Benedetto in una recente intervista: "A meno che nelle foto che avete visto online non ci siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi, a voi le conclusioni". Dunque non ci sarebbero dubbi: la conduttrice ha una frequentazione in atto con il giudice di X Factor 2022.

La frecciatina ai leoni da tastiera dopo le foto con Rkomi

Paola Di Benedetto aveva avuto una relazione con tanto di convivenza con il cantante Federico Rossi, ma lo scorso anno la coppia si è lasciata definitivamente di comune accordo. Nonostante tutto, alcuni hater hanno insinuato che la 27enne cambi fidanzato troppo spesso.

"Lo sapete tutti che io sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia - ha affermato la conduttrice - Scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore".

Di Benedetto ha poi proseguito: "Deve finire questo concetto dell'uomo che passa come un fenomeno se cambia le donne e invece le donne le facciamo passare come sgualdrine se cambiano uomini.

Deve finire questa roba, perché è orribile da leggere".

Che cosa deve fare un ragazzo per conquistare Paola di Benedetto?

Tralasciando le polemiche, Paola Di Benedetto ha anche rivelato cosa deve fare un ragazzo per conquistarla. Ha ammesso di essersi sempre avvicinata a persone che la facciano ridere a crepapelle e che si mostrino leali e umili nei suoi confronti: "L'umiltà è un requisito che per me non deve mancare, perché appena vedo gente che viaggia sulle stelle già dico no".

La conduttrice ha poi proseguito: "Mi piacciono le persone determinate, che hanno un percorso di vita come me, dei sogni, dei desideri e che lavorano sodo".

La 27enne preferisce avere intorno a sé persone concrete, in cui rivedere cose in cui crede anche lei.