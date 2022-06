Lo sceneggiato Sei Sorelle è a rischio sospensione in autunno. La soap opera spagnola, che ha debuttato questa estate nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, dal prossimo settembre sarà sostituita.

Le anticipazioni sui nuovi palinsesti della stagione tv 2022/2023 rivelano che è confermata la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7, la soap opera italiana con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, di cui attualmente stanno girando i nuovi episodi.

Il Paradiso delle signore 7 al posto di Sei Sorelle: cambio programmazione da settembre

Nel dettaglio, dal prossimo autunno nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 ci sarà nuovamente spazio per la soap Il Paradiso delle signore 7 che, come ogni anno, viene sospesa per la sosta estiva.

I fan della soap ambientata nel celebre grande magazzino milanese, però, possono stare tranquilli perché la messa in onda dei nuovi episodi è confermata a partire dal prossimo settembre.

La soap tornerà in onda nella fascia che va dalle ore 16 alle 16:45 circa, ossia quella che attualmente è occupata dalla messa in onda di Sei sorelle, la soap spagnola che sta tenendo compagnia al pubblico di Rai 1 per questa estate.

Di conseguenza, con il ritorno stabile de Il Paradiso delle signore 7 in daytime, la soap Sei Sorelle si ritrova a rischio cancellazione dalla fascia del pomeriggio.

In autunno, la soap Sei Sorelle rischia la sospensione

Il palinsesto autunnale di Rai 1, infatti, prevede il ritorno di Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta, le due trasmissioni che precedono e seguono l'appuntamento con la soap opera italiana.

Per la messa in onda di Sei Sorelle, quindi, non ci sarà ulteriore spazio nella programmazione feriale di Rai 1 e bisognerà capire quella che sarà la decisione dei vertici Rai.

Non si esclude, infatti, che l'appuntamento con i restanti episodi della soap spagnola che narra le vicende delle sorelle Silva, possa essere sospeso dal palinsesto per poi essere riproposti di nuovo durante la prossima estate.

Ascolti 'tiepidi' per Sei Sorelle su Rai 1

Intanto, dal punto di vista degli ascolti, la soap spagnola sembra non aver fatto breccia fino in fondo nel cuore degli spettatori di Rai 1.

La media attuale di Sei Sorelle risulta essere di circa un milione di spettatori al giorno ma, diverse volte, la soap è crollata anche sotto questa soglia.

Lo share viaggia tra il 12 e il 13% medio al giorno.

Numeri poco entusiasmanti per la soap che non saputo affezionare la vasta platea che era rimasta senza Il Paradiso delle signore (seguita da una media di oltre due milioni di fedelissimi spettatori pari al 19% di share).

Il vero successo dell'estate televisiva, dal punto di vista delle soap, è Un altro domani, la serie spagnola proposta da Canale 5 al posto di Uomini e donne, che si sta portando a casa una media di oltre 1,7 milioni di fedelissimi al giorno, con più del 19% di share.