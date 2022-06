Entrano nel vivo le trame di Sei sorelle, la nuova soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16:00 e su RaiPlay on demand e in replica. Che cosa succederà alle Silva?

Dopo l'arresto di Adela e Cristobal, ritenuti responsabili di aver mentito sulla morte di don Fernando. Mentre la situazione in carcere degenera, la povera Celia inizia ad avere delle crisi isteriche che mandano nel panico le ragazze.

A offrirle una soluzione sarà il dottor Uribe, ma con una terapia crudele e abominevole che non farà altro che far peggiorare le condizioni della povera Celia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela e Cristobal in prigione

Ben presto, il segreto sulla morte di don Fernando verrà alla luce, mettendo nei guai le ragazze. A quanto pare, è stata Elisa a tradirle, con conseguenze tremende che non tarderanno ad arrivare.

Nelle nuove puntate di Sei Sorelle Cristobal sarà arrestato e verrà condotto in carcere. Con lui anche Adela, che avrà una sorte ben peggiore. La donna, infatti, verrà presa di mira da una detenuta che condivide la cella. Perché esca di prigione è necessaria una somma molto alta, che le Silva non possono di certo permettersi.

Cristobal, invece, ritroverà la libertà ma prenderà la decisione inaspettata di partire per il Marocco per fare del volontariato.

Nel frattempo, ecco che don Ricardo è pronto a ricattare Adela: in cambio della sua libertà, vuole le sue quote della fabbrica.

Elisa e le sue meschine intenzioni

Nelle nuove puntate spagnole di Sei Sorelle, Elisa non smetterà di mettere in atto i suoi machiavellici piani. La giovane annuncerà a Diana la sua compagna al debutto in società, ma con meschine intenzioni: che cosa avrà in mente?

Nel frattempo, Francisca non ha rinunciato al suo sogno di cantare e così si impegnerà nelle prove per “Le nozze di Figaro”. Peccato che un ammiratore con oscure mire le rovinerà questo momento di gioia.

Sei sorelle, anticipazioni: Celia nelle grinfie di Uribe

La situazione di Celia peggiorerà di giorno in giorno. Purtroppo per lei, farà la conoscenza di un medico che le prometterà di mettere fine alle sue angosce.

Convinta che sia l'unico modo per porre fine ai suoi problemi, Celia inizierà una terapia crudele e abominevole con il dottor Uribe. La ragazza soffrirà terribilmente ma nel silenzio, per non dare ulteriori preoccupazioni alle ragazze.

Come raccontano le anticipazioni di Sei Sorelle, Blanca avrà un grande dolore nel cuore, dopo aver saputo che Cristobal vuole partire per il Marocco. Infine, German andrà in carcere per trovare Adela e le sue parole la raggeleranno: non appena avrà ottenuto l'annullamento del loro matrimonio, farà in modo che esca di prigione.