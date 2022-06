Tante le nuove avventure in Sei sorelle, la nuova soap opera in onda su Rai 1 alle 16:00 dal lunedì al venerdì. Per chi perdesse gli episodi, è possibile rivederli sul portale RaiPlay.

Le sorelle Silva non avranno vita facile. In fabbrica ci sarà il caos dopo che un'epidemia di vaiolo metterà in ginocchio i dipendenti. Cristobal si prodigherà a mettere gli operai in quarantena, ma nulla potrà fare per Francisca, che si ammalerà in modo grave.

Dopo qualche tempo, ecco che un'altra tragedia si abbatterà sulla famiglia Silva. Il segreto sulla morte di don Fernando verrà alla luce e Adela sarà arrestata, finendo in prigione alla mercè di una detenuta che non la lascerà in pace.

Sei Sorelle, le trame delle nuove puntate: Adela scopre il segreto di Trini

Nelle prossime puntate della soap, Adela finirà in prigione, accusata di aver mentito sulla morte del padre. Cristobal andrà a trovarla e verrà a sapere che per farla uscire dal carcere occorre pagare una somma molto alta, denaro che le Silva non hanno a disposizione.

Come se non bastasse, la povera Adela verrà vessata dalle angherie di Trini, la sua compagna di cella. La ragazza, però, scoprirà un segreto sulla donna che la tormenta, che aiuterà a migliorare la loro relazione.

Come svelano le anticipazioni spagnole di Sei Sorelle, Francisca contrae il vaiolo e viene aiutata da Blanca, che è scampata alla grave malattia da piccola.

Tempo di misteri per le sorelle Silva

Intanto, Diana noterà delle scatole misteriose segretamente conservate nella fabbrica. Che cosa conterranno? Ma i segreti non sono finiti qui.

Francisca, dopo essere guarita, continuerà a esibirsi all'Ambigú ma un ammiratore troppo invadente le renderà la vita impossibile. Sarà Elisa a scoprire chi si cela dietro questo personaggio dalle tinte oscure e non perderà tempo per meditare vendetta.

Continuando con le anticipazioni di Sei Sorelle, vedremo che il rapporto di Blanca con Doña Dolores diventerà insostenibile, tanto che la giovane Silva sarà sul punto di avere una crisi di nervi.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela disperata in carcere

Le vicende a casa Silva si susseguiranno senza sosta. Nelle nuove puntate di Sei Sorelle, Celia inizia una cura crudele con il dottor Uribe per tentare di risolvere le sue crisi isteriche, ma sarà un incubo per lei, che soffrirà in silenzio.

La sola a darle un po' di sostegno sarà l'infermiera Aurora, che avrà pietà di lei.

Adela sarà disperata in carcere e la situazione peggiorerà quando German verrà a sapere che ha contratto il tetano. Le sorelle penseranno a una soluzione estrema per salvare la loro consanguinea, ma devono prima convincere Elisa a lasciare da parte il suo odio.

Elisa metterà poco dopo Ricardo al corrente della proposta che le hanno offerto le sue sorelle: donargli il dipinto di sua madre in cambio del pagamento della cauzione di Adela. Sarà la soluzione giusta per salvarla? Staremo a vedere.