Prosegue l'appuntamento con Sei Sorelle e le nuove anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Cristobal che, nel corso delle prossime puntate della serie spagnola di Rai 1, si ritroverà messo nei guai per colpa del perfido Don Ricardo.

Ma non sarà l'unico che si ritroverà nei guai, dato che anche Adela finirà in prigione.

L'arresto di Cristobal: anticipazioni Sei Sorelle nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Sei sorelle previste prossimamente su Rai 1, rivelano che Don Riccardo punterà il dito contro Cristobal e procederà con una denuncia che gli costerà caro.

E, proprio dopo tale denuncia, Cristobal si ritroverà a finire dietro le sbarre, per dover scontare la sua pena in prigione. Il motivo? E' accusato di aver nascosto la morte di Fernando Silva.

Immediata la reazione di Donna Dolores, a dir poco amareggiata e contrariata dalla notizia dell'arresto di suo figlio. Per tale motivo, si metterà subito in contatto con Blanca, per avvertirla del fatto che da questo momento in poi il suo fidanzamento con Rodolfo è ufficialmente terminato.

Le Silva capiscono di essere state tradite: spoiler Sei Sorelle

Le anticipazioni delle nuove puntate di Sei Sorelle rivelano che la notizia dell'arresto di Cristobal finirà per allarmare le sorelle Silva, le quali si renderanno conto di essere state tradite.

E, dopo le prime "indagini", si renderanno conto del fatto che sarebbe stata Elisa a tradirle e quindi a portare all'arresto di Cristobal.

Ad unire tutti i punti del puzzle sarà Salvador che, in queste nuove puntate della soap opera spagnola di Rai 1, si renderà conto che c'è qualcosa di non detto in tutta questa situazione e che ci sono ancora troppi misteri che ruotano intorno alle sorelle Silva.

Adela finisce nei guai e va in carcere: nuove anticipazioni Sei Sorelle

Le anticipazioni di Sei Sorelle rivelano che, dopo la notizia dell'arresto di Cristobal e la conversazione che c'è stata con Donna Dolores, Blanca sarà a dir poco disperata all'idea di dover rinunciare al suo matrimonio con Rodolfo.

Quest'ultimo, però, proverà a tranquillizzarla facendole sapere di essere disposto a combattere contro tutto e tutti pur di far trionfare il loro grande amore.

Ma non è finita qui, perché nel corso delle nuove puntate della soap opera spagnola, ci sarà anche un colpo di scena che riguarderà Adela.

La donna prenderà una decisione inaspettata per cercare di risolvere tutti i problemi in cui si trova assieme alle sorelle e, la sua scelta, la porterà dietro le sbarre. Anche Adela verrà arrestata e, per le Silva, sarà l'ennesimo triste evento da affrontare e cercare di superare insieme.