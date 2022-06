L'appuntamento con Sei sorelle prosegue su Rai 1 e, le nuove anticipazioni spagnole, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e diverse novità.

I riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Adela: la primogenita di casa Silva si ritroverà a dover fare i conti con un tragico e drammatico destino, che la vedrà protagonista assieme alla sua bambina Eugenia.

Adela rischia tra la vita e la morte: anticipazioni Sei Sorelle nuove puntate spagnole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Sei Sorelle, che andranno in onda nel corso dei prossimi mesi di programmazione anche su Rai 1, rivelano che per le sorelle Silva arriverà il momento di fare i conti con un drammatico lutto che sconvolgerà per sempre le loro vite.

Adela, in seguito ad un grave incidente, è stata portata in ospedale dove si è ritrovata a lottare tra la vita e la morte.

Una situazione a dir poco disperata quella della donna, che si trovava in Inghilterra e quindi lontana dai suoi affetti più cari.

Tuttavia, nel momento in cui le sorelle Silva sono state informate della drammaticità della situazione di Adela, sono corse subito in Inghilterra per assisterla.

La tragica morte di Adela: anticipazioni Sei Sorelle

Le anticipazioni spagnole di Sei Sorelle rivelano che, in ospedale, Adela ammetterà di essere preoccupata non tanto per l'operazione che dovrà fare, bensì per il pensiero di sua figlia Eugenia.

Mamma e figlia, dopo l'incidente, sono state divise e portate in due ospedali differenti, motivo per il quale Adela non ha più rivisto la sua bambina.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Adela si sottoporrà alla nuova operazione: le anticipazioni della soap spagnola rivelano che l'esito finale sarà fatale. La donna non riuscirà a resistere e i medici non potranno fare altro che annunciare la sua morte alle sorelle Silva.

Insomma, i colpi di scena non mancheranno nelle nuove puntate della soap Sei Sorelle, che saranno trasmesse prossimamente in prima visione assoluta su Rai 1.

Buona tenuta per Sei Sorelle, ma ascolti lontani da Il Paradiso delle signore

Intanto, dopo la prima settimane di programmazione, gli ascolti della soap spagnola sembrano essersi assestati su una media di circa 1,1 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share che oscilla tra il 13 e il 14%.

Numeri che possono essere considerati positivi anche se, decisamente distanti da quelli che Il Paradiso delle signore ha registrato nel corso dell'ultima stagione televisiva, dato che la media in alcuni episodi ha superato anche il muro del 21% di share.

E, da metà settembre, sarà proprio la soap opera italiana con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni ad occupare la fascia oraria del primo pomeriggio di Rai 1, prendendo così il posto di Sei Sorelle.