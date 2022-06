Le nuove anticipazioni di Sei sorelle mettono al centro dell'attenzione Cristobal, che finirà in carcere dopo che il grande segreto delle Silva verrà alla luce.

Blanca, invece, scoprirà la sua vera identità dopo la lettura del testamento di don Fernando, mentre Celia inizierà a soffrire di problemi mentali, facendo preoccupare non poco le ragazze.

Ricordiamo che gli episodi della soap opera vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:00 e su RaiPlay on demand, dove sono disponibili anche le repliche.

Sei sorelle, anticipazioni: il testamento di Don Fernando

Nelle prossime puntate, don Ricardo e le Silva si riuniranno per leggere il testamento di don Fernando. Al suo interno, ci sarà anche una lettera che sconvolgerà una delle ragazze.

Come raccontano le anticipazioni spagnole di Sei sorelle, Francisca contrae il vaiolo e le sue condizioni sono piuttosto gravi. Blanca si occuperà di lei poiché ha già superato la malattia da piccola ma, con la scusa di stare con lui il più tempo possibile, Marina dirà a Cristobal che sarà lei la nuova infermiera della giovane.

German e Adela Silva hanno una relazione clandestina e Adela, disperata per averlo scoperto, si sfogherà con la cognata Antonia, pur sapendo di non poter fare nulla.

Blanca scopre la sua vera identità nelle nuove puntate di Sei sorelle

Celia sarà sul punto di rivelare i suoi sentimenti a Petra, ma l'imbarazzo la fermerà. La giovane inizierà a manifestare strani comportamenti che metteranno in allarme le sue sorelle, che le consiglieranno di chiedere l'aiuto di uno specialista.

Intanto, Carolina si illuderà di aver risolto le cose con German che, con la sua solita freddezza, le ribadirà il suo punto di vista.

Per le Silva è arrivato il momento di leggere il testamento di loro padre. Ciò che le sconvolgerà sarà una lettera nascosta dentro la busta sigillata. In essa, è celata la verità sulla reale identità di Blanca. Non sarà l'unica amara scoperta che faranno le ragazze.

Anticipazioni sei sorelle: Cristobal finisce in prigione

Qualcuno ha tradito le Silva e la verità sulla morte di don Fernando Silva viene alla luce.

A quel punto, la polizia arresterà Cristóbal per aver mentito. Dolores, indignata per quanto successo, spiazzerà Blanca dicendole che il suo fidanzamento con Rodolfo è finito. Il giovane, però, sarà pronto a combattere per il suo amore.

La situazione precipiterà quando Don Ricardo prenderà possesso della fabbrica, ridendo alle spalle delle povere Silva. Cristobal verrà portato in prigione e riceverà la visita di Adela, che gli prometterà di aiutarlo con qualsiasi mezzo a sua disposizione.

Elisa è la traditrice? Spoiler Sei sorelle

Le Silva, nelle nuove puntate di Sei sorelle, cercheranno di capire chi le possa aver tradite rivelando la verità sulla morte del padre e i sospetti ricadranno su Elisa.

Sarà don Ricardo a consolare una disperata Elisa, afflitta per il disprezzo delle ragazze nei suoi confronti. La giovane deciderà poco dopo di rompere il suo fidanzamento con Carlitos.

I guai non sono finiti qui, perché anche Adela verrà arrestata, finendo dietro le sbarre come Cristobal. Diana chiederà a Bernardo di occuparsi della difesa della sorella, compito che si rivelerà non facile quando scoprirà che il giudice ha fissato una cauzione troppo alta e che, ovviamente, le Silva non possono pagare.

