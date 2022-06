Proseguono i consueti appuntamenti con la nuova soap iberica, Sei Sorelle, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 16:00 circa. Nel corso degli episodi del 2 e del 3 giugno, le ragazze della famiglia Silva continuano a vivere un momento di forte difficoltà. Faticano a farsi strada in un mondo così profondamente maschilista.

Prime anticipazioni su Sei Sorelle

Durante le prossime puntate di Sei sorelle, in onda quest'oggi 2 giugno e domani 3 giugno, le giovani donne della famiglia Silva sono in serie difficoltà. Ormai, faticano a mantenere il segreto sulla morte del loro padre, Don Fernando.

Pertanto, rischiano di essere scoperte. Nel frattempo, però, per evitare di cadere in disgrazia e di perdere il loro preziosissimo status sociale, si rimboccano tutte le mani.

Purtroppo, tuttavia, lo zio Don Riccardo, non riesce proprio ad accettare l'idea che abbiano preso in mano le redini della fabbrica tessile di famiglia. D'altronde, in un'epoca così maschilista non è ammissibile che delle donne gestiscano un'impresa. Per cui, cerca di mettere su un piano ben architettato per farle cadere in disgrazia, così che possano rinunciare alla fabbrica.

Le Sei Sorelle devono fare i conti con le difficoltà in fabbrica

Nel contempo, la situazione economica comincia a peggiorare rapidamente. Pertanto, nella fabbrica il clima si fa sempre più teso e gli operai iniziano a risentirne particolarmente per le condizioni di lavoro a cui sono costretti a sottoporsi.

Soprattutto perché non vedono la busta paga da diverse settimane e hanno delle famiglie da dover mantenere.

Le sei sorelle Silva, quindi, devono fare i conti con questa difficile situazione che si è venuta a creare e il loro segreto comincia a vacillare. Inoltre, rischiano di far fallire la loro amata fabbrica tessile. Pertanto, capiscono che è giunto il momento di agire e di fare qualcosa di più concreto per risollevare la situazione economica.

Le Sei Sorelle si danno da fare nel mondo del lavoro

Ognuna delle sorelle Silva si mettono all'opera per cercare dei lavori in grado di evitare di farle cadere in disgrazia. Nonostante Don Riccardo stia cercando di metter loro il bastone fra le ruote per rovinarle definitivamente, riescono comunque a trovare delle soluzioni.

Francisca, infatti, riesce fortunatamente a trovare un lavoro, grazie all'aiuto di Gabriel. Quest'ultimo le propone di cantare nel locale della sua famiglia. La ragazza accetta perché riuscirebbe a racimolare qualche soldo, mantenendo comunque il suo anonimato.

Inoltre, Celia decide di cambiare totalmente vita, andando a lavorare come operaia e propone anche alle altre sorelle di seguirla in questa impresa.