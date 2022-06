Serkan Çayoğlu e Özge Gürel sono ufficialmente fidanzati e prossimi alle nozze. Gli ex protagonisti di Kiraz Mevsimi hanno celebrato l'evento, con parenti e amici, con la cerimonia di fidanzamento tradizionale turca. Il matrimonio si svolgerà in estate e la location sarà l'Italia.

Serkan chiede la mano di Özge con il rituale del caffè turco

Serkan Çayoğlu e Özge Gürel si sono ufficialmente fidanzati e la cerimonia del fidanzamento è avvenuta seguendo il tradizionale rito del caffè turco. Come è capitato di vedere in diverse dizi anche in Italia (come in Erkenci Kuş per esempio), la tradizione turca prevede diversi step prima del matrimonio.

Per esempio la futura sposa prepara al suo fidanzato un tazzina di caffè contenente sale, che lui deve bere senza esitazione. Questa sarebbe una sorta di "prova", dove il futuro marito dimostra alla sua amata che è disposto a qualsiasi cosa per lei. Il punto cardine della serata, però, è il taglio della kurdela, ovvero il nastrino rosso che unisce i due anelli di fidanzamento e che viene tagliato da un membro anziano della famiglia pronunciando una formula di augurio.

Matrimonio estivo in Italia, la data è ancora top secret

Serkan Çayoğlu e Özge Gürel hanno seguito la tradizione e la coppia è pronta a convolare a nozze proprio durante l'estate del 2022 e lo farà in Italia.

Proprio così: hanno deciso di convolare a nozze in Italia in estate, anche se la data non è stata ancora decisa.

Intanto si sono goduti la loro festa di fidanzamento insieme ai familiari e gli amici più intimi.

L'amore nato sul set di Kiraz Mevsimi

L'amore tra Serkan Çayoğlu e Özge Gürel è nato sul set nel 2014, quando entrambi erano i protagonisti del serial tv Kiraz Mevsimi (Cherry Season - La stagione del cuore). Più volte in passato si è parlato di un possibile matrimonio, ma alla fine non si è concretizzato nulla.

Nel 2016, per esempio, un magazine turco aveva annunciato la proposta di nozze che Serkan avrebbe fatto a Özge, ma l'indiscrezione si era rivelata ben presto falsa.

Qualche mese fa i due hanno presenziato a un evento a Istanbul e in quell'occasione avevano parlato delle loro prossime nozze. Avevano affermato che lentamente stavano determinando i dettagli, anche perché Serkan aveva appena terminato le riprese di una serie, mentre Özge avevano iniziato quelle di Hayaller ve Hayatlar (già disponibile sulla piattaforma beIN CONNECT).

La proposta di matrimonio è arrivata nel 2021 in America durante le loro vacanze, infatti non si è potuto fare a meno di notare l'anello che Özge indossava alla mano sinistra (si è vociferato che costasse circa 370.000 euro, pari a quasi 25.000 euro).