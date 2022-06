Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrato sulla vita, le vicissitudini e le storie d'amore di alcuni abitanti di un albergo nelle vicinanze di Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 19 al 25 giugno 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle gravi condizioni di salute di Florian, sulle indagini svolte da Hannes per salvarlo, sui piani orditi da Ariane, sui diverbi fra Max e Gerry e sul bacio fra Christoph e Rosalie.

Hannes trova un ricercatore capace di salvare Florian

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Florian tenterà di accettare l'idea di non poter sopravvivere alla sua malattia. Hannes lo verrà a sapere e si convincerà che il guardiacaccia si sia ammalato quando ha salvato la vita a lui e Maja nella grotta. Per questo motivo, il giovane si recherà nel luogo dell'incidente e preleverà alcuni campioni per farli analizzare. Dopo aver riconosciuto il batterio causa dell'infezione, Hannes tenterà di contattare un ricercatore, il professore Berthold, che anni addietro studiava lo sviluppo di un antidoto capace di sconfiggere l'infezione. Inizialmente il professore si rifiuterà di riprendere le sue ricerche ma Hannes non demorderà e rinuncerà a finanziare il maneggio del Furstenhof per avere il denaro per pagare Berthold.

Michael tenta di aiutare Rosalie

Robert e Cornelia rimarranno stupiti dal comportamento buono di Ariane, senza sapere che, in realtà, quest'ultima sta pianificando un nuovo intrigo per riavere il potere sull'hotel. Dopo aver saputo da Erik che non può far nulla per salvare Florian, Gerry deciderà di portare a passeggio il maialino Chantal che fuggirà.

Dopo aver saputo che la pena di Erik è stata sospesa, Selina accuserà Ariane di aver falsificato il processo ma quest'ultima negherà ogni accusa senza riuscire però a convincere l'amica. Michael scoprirà che Rosalie ha un debito con Christoph e si offrirà di pagarlo. La donna lo verrà a sapere e si offenderà, finendo per litigare con il compagno.

Max si arrabbierà con Gerry perché quest'ultimo vorrebbe scrivere una lettera alla loro madre. Vanessa cercherà di far ragionare i due fratelli, finendo per convincere il fidanzato a scusarsi con Gerry.

Per migliorare la sua immagine agli occhi di Robert, Ariane si offrirà di finanziare la costruzione del maneggio del Furstenhof. Rosalie accetterà di recarsi con Christoph in cantina per una degustazione di vini, finendo per baciare Saalfeld.