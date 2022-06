Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta D'amore, meglio conosciuta in patria col nome di 'Sturm der Liebe'. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che saranno trasmessi in Italia dal 3 al 9 luglio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui piani di Ariane, sulla fine della sua storia con Erik, sulla lista dei desideri di Florian, sullo sgomento di Michael per il tradimento di Rosalie e sul ritorno di Andrè in Germania.

Cornelia gelosa di Robert

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Erik si rifiuterà di aiutare Ariane a mettere in pratica il suo piano per incastrare Robert. Ariane si infastidirà molto per l'atteggiamento ostile del compagno e fingerà di lasciarlo dopo avergli fatto una scenata in pubblico. Più tardi, la donna si fingerà sconvolta per farsi consolare da Robert. Cornelia osserverà la scena e scatenerà la sua gelosia. Ariane mentirà all'amica, dicendole di voler rispettare la sua relazione con Robert, mentre Erik deciderà di intromettersi nuovamente nei piani della compagna. Ariane non gradirà la sua ulteriore intromissione e chiuderà definitivamente con lui. Più tardi, la situazione precipiterà quando Cornelia andrà su tutte le furie dopo aver ricevuto una foto in cui Robert e Ariane sono in atteggiamenti molto affettuosi.

Andrè ritorna al Furstenhof

Convinto di essere sul punto di morire, Florian stilerà una lista in cui elencare tutto ciò che vuole fare prima di morire. Maja verrà a sapere che il giovane vorrebbe più di ogni altra cosa fare paracadutismo e riuscirà ad organizzare un lancio insieme a Max. Selina non riuscirà a nascondere la sua gelosia per Rosalie e Christoph, tanto da spingere Saalfeld a litigare nuovamente con lei.

Michael scoprirà che Rosalie ha trascorso una serata insieme a Christoph in un locale alla moda di Monaco e le chiederà spiegazioni. Il medico rassicurerà la compagna dicendole di non essere arrabbiato ma di volere che lei in futuro sia sincera con lui. Più tardi, Michael scoprirà che Rosalie si è rifiutata di partire con Saalfeld e si insospettirà, mettendo sotto torchio la fidanzata.

In questo modo scoprirà che lei e Christoph si sono baciati, rimanendone sconvolto.

Andrè ritornerà al Furstenhof dall'Islanda, decidendo di inserire nel menù dell'hotel piatti di alta cucina che andrebbero a sostituire il famoso arrosto di maiale di Hildegard. Inizialmente lo chef non se la sentirà di parlare con la collega, ma quest'ultima riuscirà lo stesso a scoprire le sue intenzioni grazie ad Alfons.